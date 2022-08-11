В Кургане салют в День города прогремит на новом месте

12 августа 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Салют в Кургане запустят над Троицкой площадью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в День города праздничный фейерверк прогремит на новом месте. Его запустят над Троицкой площадью. Об этом рассказала мэр Кургана Елена Ситникова. «Без фейерверка никак. Праздничный салют будет на Троицкой площади в 22:00. По традиции будет салют в Заозерном у культурно центра „Современник“», — сообщила Ситникова в программе «Вечер пятницы», которая вышла на портале «Область 45». Мэр добавила, что основная сцена будет установлена на перекрестке улиц Ленина и Климова. Ее начнут монтировать с 18 августа. Из-за этого закроют движение на участке Ленина от Куйбышева до Климова. В День города будут работать 38 площадок. Главные события праздника пройдут на Троицкой площади. Основными площадками станут Центральный парк культуры и отдыха, набережная, Городской сад, территория перед Дворцом культуры машиностроителей и другие. Глава города сообщила, что начнется праздник в 11:00. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ремонтируют площади им. Владимира Ленина. Из-за этого главной площадкой празднования Дня города станет Троицкая площадь.

В Кургане в День города праздничный фейерверк прогремит на новом месте. Его запустят над Троицкой площадью. Об этом рассказала мэр Кургана Елена Ситникова. «Без фейерверка никак. Праздничный салют будет на Троицкой площади в 22:00. По традиции будет салют в Заозерном у культурно центра „Современник“», — сообщила Ситникова в программе «Вечер пятницы», которая вышла на портале «Область 45». Мэр добавила, что основная сцена будет установлена на перекрестке улиц Ленина и Климова. Ее начнут монтировать с 18 августа. Из-за этого закроют движение на участке Ленина от Куйбышева до Климова. В День города будут работать 38 площадок. Главные события праздника пройдут на Троицкой площади. Основными площадками станут Центральный парк культуры и отдыха, набережная, Городской сад, территория перед Дворцом культуры машиностроителей и другие. Глава города сообщила, что начнется праздник в 11:00. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ремонтируют площади им. Владимира Ленина. Из-за этого главной площадкой празднования Дня города станет Троицкая площадь.