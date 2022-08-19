Афганистан хочет покупать у России нефть в обмен на изюм и травы

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Приготовление куличей. Тюмень, кулич, куличи, изюм, приготовление куличей, приготовление еды
Кабул готов покупать нефтепродукты, а в обмен давать России изюм Фото:

Кабул хотел бы закупать у России нефтепродукты по бартерной схеме, например, в обмен на полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы. Об этом сообщил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи.

«Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России. Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы», — рассказал Азизи РИА «Новости».

Глава ведомства также допустил закупку российской нефти и через финансовые транзакции. Он сообщил, что Кабул рассчитывает до конца года договориться об экспорте из РФ 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива.

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Кабул хотел бы закупать у России нефтепродукты по бартерной схеме, например, в обмен на полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы. Об этом сообщил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи. «Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России. Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы», — рассказал Азизи РИА «Новости». Глава ведомства также допустил закупку российской нефти и через финансовые транзакции. Он сообщил, что Кабул рассчитывает до конца года договориться об экспорте из РФ 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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