Афганистан хочет покупать у России нефть в обмен на изюм и травы

Кабул готов покупать нефтепродукты, а в обмен давать России изюм Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кабул хотел бы закупать у России нефтепродукты по бартерной схеме, например, в обмен на полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы. Об этом сообщил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи.

«Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России. Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы», — рассказал Азизи РИА «Новости».

Глава ведомства также допустил закупку российской нефти и через финансовые транзакции. Он сообщил, что Кабул рассчитывает до конца года договориться об экспорте из РФ 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива.