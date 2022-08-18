18 августа 2022

В Пермском крае нашли сотни килограммов опасного хлеба

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, хлеб, магазин, супермаркет, продукты питания
За качеством хлеба следят сотрудники Роспотребнадзора Фото:

В Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб.

«1843 проб хлебобулочных и кондитерских изделий исследовано за 1 полугодие 2022 года. 3% проб не отвечали показателям микробиологической безопасности, физико-химическим показателям, изъято из оборота 339 кг продукции», — указано на сайте ведомства.

За первые шесть месяцев прошлого года эксперты исследовали 1387 проб. Тогда требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствовали 3,2% из них.

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В Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб. «1843 проб хлебобулочных и кондитерских изделий исследовано за 1 полугодие 2022 года. 3% проб не отвечали показателям микробиологической безопасности, физико-химическим показателям, изъято из оборота 339 кг продукции», — указано на сайте ведомства. За первые шесть месяцев прошлого года эксперты исследовали 1387 проб. Тогда требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствовали 3,2% из них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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