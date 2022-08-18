В Пермском крае нашли сотни килограммов опасного хлеба

19 августа 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

За качеством хлеба следят сотрудники Роспотребнадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб. «1843 проб хлебобулочных и кондитерских изделий исследовано за 1 полугодие 2022 года. 3% проб не отвечали показателям микробиологической безопасности, физико-химическим показателям, изъято из оборота 339 кг продукции», — указано на сайте ведомства. За первые шесть месяцев прошлого года эксперты исследовали 1387 проб. Тогда требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствовали 3,2% из них.

В Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб. «1843 проб хлебобулочных и кондитерских изделий исследовано за 1 полугодие 2022 года. 3% проб не отвечали показателям микробиологической безопасности, физико-химическим показателям, изъято из оборота 339 кг продукции», — указано на сайте ведомства. За первые шесть месяцев прошлого года эксперты исследовали 1387 проб. Тогда требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствовали 3,2% из них.