Портреты сняли перед Днем города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сняли портреты, которые висели в галерее почета «Курганцы — гордость города». Об этом URA.RU сообщила жительница города. В мэрии URA.RU объяснили, что это делается ежегодно для обновления галереи.

«Прошла возле галереи 19 августа. Все портреты были сняты», — рассказала горожанка.

В пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что галерею традиционно обновляют перед Днем города. 19 августа на торжественной церемонии станут известны новые имена курганцев, которых включат в галерею в этом году. «Портреты этих горожан в течение года будут размещены в галерее», — рассказали в администрации.