18 августа 2022

В центре Кургана сняли портреты почетных горожан. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Почётная доска Курганцев. Курган
Портреты сняли перед Днем города Фото:

В Кургане сняли портреты, которые висели в галерее почета «Курганцы — гордость города». Об этом URA.RU сообщила жительница города. В мэрии URA.RU объяснили, что это делается ежегодно для обновления галереи.

«Прошла возле галереи 19 августа. Все портреты были сняты», — рассказала горожанка.

В пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что галерею традиционно обновляют перед Днем города. 19 августа на торжественной церемонии станут известны новые имена курганцев, которых включат в галерею в этом году. «Портреты этих горожан в течение года будут размещены в галерее», — рассказали в администрации.

Почетная доска Курганцев. Курган
Новые портреты планируют повесить до конца года
Фото:

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В Кургане сняли портреты, которые висели в галерее почета «Курганцы — гордость города». Об этом URA.RU сообщила жительница города. В мэрии URA.RU объяснили, что это делается ежегодно для обновления галереи. «Прошла возле галереи 19 августа. Все портреты были сняты», — рассказала горожанка. В пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что галерею традиционно обновляют перед Днем города. 19 августа на торжественной церемонии станут известны новые имена курганцев, которых включат в галерею в этом году. «Портреты этих горожан в течение года будут размещены в галерее», — рассказали в администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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