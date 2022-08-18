Портреты сняли перед Днем города
В Кургане сняли портреты, которые висели в галерее почета «Курганцы — гордость города». Об этом URA.RU сообщила жительница города. В мэрии URA.RU объяснили, что это делается ежегодно для обновления галереи.
«Прошла возле галереи 19 августа. Все портреты были сняты», — рассказала горожанка.
В пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что галерею традиционно обновляют перед Днем города. 19 августа на торжественной церемонии станут известны новые имена курганцев, которых включат в галерею в этом году. «Портреты этих горожан в течение года будут размещены в галерее», — рассказали в администрации.
Новые портреты планируют повесить до конца года
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