В Кургане резко подешевела земля с десятками домов под снос в микрорайоне Мостостроителей рядом с Заозерным. Территория под комплексную застройку упала в цене более чем на 12 миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации.

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайоне Мостостроителей. Начальная цена: 68 885 000 рублей», — указано в документации. Предыдущие пять аукционов землю пытались продать за 81,1 млн рублей.

Будущему застройщику необходимо будет снести 24 частных дома, баню и котельную. Контракт предусматривает строительство малоэтажных многоквартирных домов. Площадь территории составляет 30 гектаров. Реализация проекта КРТ рассчитана на семилетний срок.

