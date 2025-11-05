В Кургане резко подешевела земля с домами под снос рядом с Заозерным. Карта
В Кургане снизалась стоимость земли с домами под снос в микрорайоне Мостостроителей
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
В Кургане резко подешевела земля с десятками домов под снос в микрорайоне Мостостроителей рядом с Заозерным. Территория под комплексную застройку упала в цене более чем на 12 миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации.
«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайоне Мостостроителей. Начальная цена: 68 885 000 рублей», — указано в документации. Предыдущие пять аукционов землю пытались продать за 81,1 млн рублей.
Будущему застройщику необходимо будет снести 24 частных дома, баню и котельную. Контракт предусматривает строительство малоэтажных многоквартирных домов. Площадь территории составляет 30 гектаров. Реализация проекта КРТ рассчитана на семилетний срок.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут аварийные дома, чтобы построить жилой комплекс с подземным паркингом. Возводить новый объект планируют на пересечении улиц Комсомольская — Климова. Проектом занимается уральский девелопер.
Территорию под КРТ в микрорайоне Мостостроителей в Кургане подешевела с 81,1 до 68,8 миллиона рублей
Фото: аукционная документация
Материал из сюжета:Комплексная застройка в Курганской области
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!