Округа Курганской области избавились от долгов, которые появились перед поставщиками угля и газа. Власти закрывали долги своими силами и с помощью областного бюджета. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Задолженности перед поставщиками округа закрыли. Это было необходимостью. В противном случае, долги серьезно сказались бы на запуске отопительного сезона. Пришлось обращаться за помощью к правительству, чтобы выделили дополнительные средства», — рассказывают URA.RU источники.

При этом, инсайдеры предполагают, что закрытие части долгов не продержится долго. По одной из версий, ближе к концу года у курганских округов могут вновь появиться долги.

Впервые о долгах заговорили во время скандала в Макушинском округе. Вскрылось то, что экс-глава муниципалитета Василий Пигачев накопил около 100 млн рублей задолженности перед поставщиками. Ситуацию усугубило то, что мэр округа замалчивал о такой проблеме и не сообщал ничего региональному правительству. Тогда появилась информация о его грядущей отставке. Позже источники URA.RU сообщали, что долги оказались и у других муниципалитетов.

Корреспондентка URA.RU направила запрос в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.