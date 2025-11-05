Логотип РИА URA.RU
Власти курганских округов закрыли долги перед поставщиками. Инсайд

05 ноября 2025 в 12:30
Курганские округа рискуют столкнуться с долгами вновь

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Округа Курганской области избавились от долгов, которые появились перед поставщиками угля и газа. Власти закрывали долги своими силами и с помощью областного бюджета. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. 

«Задолженности перед поставщиками округа закрыли. Это было необходимостью. В противном случае, долги серьезно сказались бы на запуске отопительного сезона. Пришлось обращаться за помощью к правительству, чтобы выделили дополнительные средства», — рассказывают URA.RU источники. 

При этом, инсайдеры предполагают, что закрытие части долгов не продержится долго. По одной из версий, ближе к концу года у курганских округов могут вновь появиться долги. 

Впервые о долгах заговорили во время скандала в Макушинском округе. Вскрылось то, что экс-глава муниципалитета Василий Пигачев накопил около 100 млн рублей задолженности перед поставщиками. Ситуацию усугубило то, что мэр округа замалчивал о такой проблеме и не сообщал ничего региональному правительству. Тогда появилась информация о его грядущей отставке. Позже источники URA.RU сообщали, что долги оказались и у других муниципалитетов. 

Корреспондентка URA.RU направила запрос в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Ранее URA.RU писало, что над бывшим главой Макушинского округа Василием Пигачевым нависала угроза отставки. К градоначальнику тогда возникли вопросы из-за замалчивания о возросшем долге перед поставщиками, которые работают с госзакупками. По одной из версий, показатель доходил до 100 миллионов рублей.

