В шадринской больнице появился магнитно-резонансный томограф за 79 миллионов

Шадринская городская больница (Курганская область) получила современный магнитно-резонансный томограф. Цена аппарата составила 79 млн рублей. Об этом сообщает депздрав Курганской области в своем tg-канале.

«Для городской больницы Шадринска по поручению губернатора Вадима Шумкова приобрели современный магнитно-резонансный томограф. В рамках нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“ регионом на это привлечено более 79 млн рублей. Установка аппарата МРТ уже идет, запустить его в работу медучреждение планирует после пуско-наладки до конца текущего года», — пишет ведомство.

Ранее такого оборудования в Шадринске не было, поэтому пациенты были вынуждены ездить на обследования в Курган. Теперь МРТ смогут проходить жители самого города, Шадринского округа и соседних территорий. В лечебном учреждении подчеркивают, что магнитно-резонансная томография является одним из наиболее информативных методов диагностики и позволяет визуализировать внутренние структуры организма с высокой степенью детализации. Кроме того, в ближайших планах больницы — приобретение ангиографа и оборудования для оснащения хирургического и акушерско-гинекологического отделений.

