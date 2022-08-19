Володин соберет Совет Думы по спецоперации после призыва Зюганова

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Дата проведения Совета Госдумы будет известна после 22 августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудит с руководителями фракций проведение Совета Думы по спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в Госдуме.

«Вячеслав Володин и руководители фракций договорились провести в понедельник, 22 августа, совещание для обсуждения инициативы КПРФ и принятия решения о дате заседания Совета Государственной Думы. Вячеслав Володин поддержал предложение КПРФ обсудить эти вопросы», — сообщается в telegram-канале Госдумы.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил экстренно созвать Совет Госдумы, чтобы обсудить обстановку на Украине и меры для успешного завершения конфликта. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью помощь жителям Донбасса, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, а также проведение демилитаризации и денацификации Украины.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудит с руководителями фракций проведение Совета Думы по спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в Госдуме. «Вячеслав Володин и руководители фракций договорились провести в понедельник, 22 августа, совещание для обсуждения инициативы КПРФ и принятия решения о дате заседания Совета Государственной Думы. Вячеслав Володин поддержал предложение КПРФ обсудить эти вопросы», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил экстренно созвать Совет Госдумы, чтобы обсудить обстановку на Украине и меры для успешного завершения конфликта. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью помощь жителям Донбасса, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, а также проведение демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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