Володин соберет Совет Думы по спецоперации после призыва Зюганова

19 августа 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Дата проведения Совета Госдумы будет известна после 22 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудит с руководителями фракций проведение Совета Думы по спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в Госдуме. «Вячеслав Володин и руководители фракций договорились провести в понедельник, 22 августа, совещание для обсуждения инициативы КПРФ и принятия решения о дате заседания Совета Государственной Думы. Вячеслав Володин поддержал предложение КПРФ обсудить эти вопросы», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил экстренно созвать Совет Госдумы, чтобы обсудить обстановку на Украине и меры для успешного завершения конфликта. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью помощь жителям Донбасса, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, а также проведение демилитаризации и денацификации Украины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудит с руководителями фракций проведение Совета Думы по спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в Госдуме. «Вячеслав Володин и руководители фракций договорились провести в понедельник, 22 августа, совещание для обсуждения инициативы КПРФ и принятия решения о дате заседания Совета Государственной Думы. Вячеслав Володин поддержал предложение КПРФ обсудить эти вопросы», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил экстренно созвать Совет Госдумы, чтобы обсудить обстановку на Украине и меры для успешного завершения конфликта. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью помощь жителям Донбасса, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, а также проведение демилитаризации и денацификации Украины.