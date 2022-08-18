Зюганов призвал экстренно собрать Совет Думы из-за спецоперации

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов хочет обсудить ситуацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нужно собрать заседание Совета Госдумы для обсуждения успешного завершения спецоперации РФ на Украине. С такой инициативой выступил Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции», — сказал Зюганов журналистам. Об этом сообщает ТАСС.

Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили сотни украинских националистов. Также армия РФ уничтожила более 90 иностранных наемников в Харькове, передает телеканал 360.

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Нужно собрать заседание Совета Госдумы для обсуждения успешного завершения спецоперации РФ на Украине. С такой инициативой выступил Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции», — сказал Зюганов журналистам. Об этом сообщает ТАСС. Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили сотни украинских националистов. Также армия РФ уничтожила более 90 иностранных наемников в Харькове, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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