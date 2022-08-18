Зюганов призвал экстренно собрать Совет Думы из-за спецоперации

18 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов хочет обсудить ситуацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нужно собрать заседание Совета Госдумы для обсуждения успешного завершения спецоперации РФ на Украине. С такой инициативой выступил Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции», — сказал Зюганов журналистам. Об этом сообщает ТАСС. Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили сотни украинских националистов. Также армия РФ уничтожила более 90 иностранных наемников в Харькове, передает телеканал 360.

Нужно собрать заседание Совета Госдумы для обсуждения успешного завершения спецоперации РФ на Украине. С такой инициативой выступил Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции», — сказал Зюганов журналистам. Об этом сообщает ТАСС. Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили сотни украинских националистов. Также армия РФ уничтожила более 90 иностранных наемников в Харькове, передает телеканал 360.