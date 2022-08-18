Челябинский миллиардер показал упражнение для зарабатывания денег. Видео

19 августа 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Игорь Рыбаков отмечает, чтобы заработать деньги, надо встать с дивана и начать трудиться Фото: Илья Московец © URA.RU Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков показал упражнение, с помощью которого зарабатываются деньги. Видео с упражнением миллиардер опубликовал в социальных сетях. «Встаем с дивана и кладем на него доллар, садимся. Теперь самое главное упражнение, внимательно! Поднимаемся со стула, берем доллар и проговариваем, что между ягодицами и диваном доллар не летает», — рассказал Рыбаков в своем видео. Миллиардер отметил, что это самое главное упражнение, которое он делает каждый день. Таким образом Рыбаков хотел показать, что именно лень не позволяет людям зарабатывать. Ранее Рыбаков призвал отменить ряд статей уголовного кодекса РФ. По мнению миллиардера, в стране надо отменить уголовное преследование по экономическим статьям, а ввести практику залога. Таким образом это принесет в бюджет страны дополнительные средства.

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков показал упражнение, с помощью которого зарабатываются деньги. Видео с упражнением миллиардер опубликовал в социальных сетях. «Встаем с дивана и кладем на него доллар, садимся. Теперь самое главное упражнение, внимательно! Поднимаемся со стула, берем доллар и проговариваем, что между ягодицами и диваном доллар не летает», — рассказал Рыбаков в своем видео. Миллиардер отметил, что это самое главное упражнение, которое он делает каждый день. Таким образом Рыбаков хотел показать, что именно лень не позволяет людям зарабатывать. Ранее Рыбаков призвал отменить ряд статей уголовного кодекса РФ. По мнению миллиардера, в стране надо отменить уголовное преследование по экономическим статьям, а ввести практику залога. Таким образом это принесет в бюджет страны дополнительные средства.