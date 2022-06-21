21 июня 2022

Челябинский миллиардер предложил отменить ряд статей УК РФ. Видео

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Миллиардер Игорь Рыбаков в родной школе № 56. Магнитогорск, рыбаков игорь, технониколь
Игорь Рыбаков предложил отменить уголовное преследование по экономическим статьям Фото:

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков предложил отменить уголовное преследование в РФ по экономическим статьям. По мнению Рыбакова, это принесет в бюджет страны дополнительные средства.

«Я бы отменил уголовное преследование по экономическим статьям. Но при этом увеличил бы экономическую составляющую за это. В результате у тебя не просто заберут то, что ты украл, но еще и то, что у тебя раньше было. Это лишит предпринимателей экономической подосновы идти на этот риск», — сообщил Рыбаков в своем видео на YouTube.

Миллиардер подчеркнул, что в Америке давно распространена такая практика. За экономические преступления там можно выплатить залог. Человек, который преступил черту закона, тратит огромные суммы, и иногда у него получается договориться со следствием.

В конце мая Рыбаков приобрел долю консалтинговой компании Althaus. До 2028 года он планирует полностью выкупить фирму у Ростислава Шатенока и Андрея Царука, которым на сегодняшний день принадлежит 65% активов.

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Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков предложил отменить уголовное преследование в РФ по экономическим статьям. По мнению Рыбакова, это принесет в бюджет страны дополнительные средства. «Я бы отменил уголовное преследование по экономическим статьям. Но при этом увеличил бы экономическую составляющую за это. В результате у тебя не просто заберут то, что ты украл, но еще и то, что у тебя раньше было. Это лишит предпринимателей экономической подосновы идти на этот риск», — сообщил Рыбаков в своем видео на YouTube. Миллиардер подчеркнул, что в Америке давно распространена такая практика. За экономические преступления там можно выплатить залог. Человек, который преступил черту закона, тратит огромные суммы, и иногда у него получается договориться со следствием. В конце мая Рыбаков приобрел долю консалтинговой компании Althaus. До 2028 года он планирует полностью выкупить фирму у Ростислава Шатенока и Андрея Царука, которым на сегодняшний день принадлежит 65% активов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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