Игорь Рыбаков предложил отменить уголовное преследование по экономическим статьям Фото: Илья Московец © URA.RU

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков предложил отменить уголовное преследование в РФ по экономическим статьям. По мнению Рыбакова, это принесет в бюджет страны дополнительные средства.

«Я бы отменил уголовное преследование по экономическим статьям. Но при этом увеличил бы экономическую составляющую за это. В результате у тебя не просто заберут то, что ты украл, но еще и то, что у тебя раньше было. Это лишит предпринимателей экономической подосновы идти на этот риск», — сообщил Рыбаков в своем видео на YouTube.

Миллиардер подчеркнул, что в Америке давно распространена такая практика. За экономические преступления там можно выплатить залог. Человек, который преступил черту закона, тратит огромные суммы, и иногда у него получается договориться со следствием.

В конце мая Рыбаков приобрел долю консалтинговой компании Althaus. До 2028 года он планирует полностью выкупить фирму у Ростислава Шатенока и Андрея Царука, которым на сегодняшний день принадлежит 65% активов.