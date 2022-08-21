Онкобольные свердловчанки рискуют умереть из-за ошибки чиновников

Рак молочной железы является одной из наиболее частых причин смерти женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области возник дефицит важного препарата для женщин с онкологическими заболеваниями. Речь идет о препарате «Фарестон». Его назначают женщинам при злокачественных новообразованиях молочных желез. Рак молочной железы является одной из наиболее частых причин смерти женщин, по сравнению с другими формами онкологии. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. Препарат финской компании Orion Corporation найти в аптеках региона практически невозможно.

«Пациентки с раком груди столкнулись с острой нехваткой „Фарестона“. В свердловских аптеках остались остатки товара на складах. Будет ли завоз новой партии — непонятно. В регионе, да и в целом в России рак молочной железы занимает третье место среди всех причин смерти женского населения. Поэтому отсутствие „Фарестона“ может негативно сказаться на здоровье женщин», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, даже российские аналоги не смогут заменить в полной мере «Фарестон». «Фармрынок России производит аналоги, если можно эти препараты так назвать. Однако заменить их будет очень сложно, так как аналоги тоже иностранного производства и многие уже не продаются в аптеках страны. Отечественные препараты имеют неплохое качество. Но подойдет ли смена терапии онкобольной пациентке — большой вопрос», — резюмировал он.

Агентство обратилось за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в России каждый год около 300 000 человек умирает от онкологии. Достижения медицины не позволяют снизить смертность от рака. Каждый тридцатый житель Свердловской области состоит на учете с онкологическими заболеваниями. Основной проблемой в Свердловской области является несвоевременная постановка диагноза. Проблемы в первичном звене ухудшают ситуацию с онкобольными. И даже диспансеризация не может хоть как-то улучшить прогнозы.