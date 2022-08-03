Ежегодно сотни тысяч россиян умирают, не дождавшись помощи врачей

Источники URA.RU раскрыли главные причины ужасающей смертности от рака

03 августа 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Проблемы в первичном звене углубляют ситуацию с высокой смертностью онкобольных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России каждый год около 300 000 человек умирает от онкологии. Достижения медицины не позволяют снизить смертность от рака. Каждый тридцатый житель Свердловской области состоит на учете с онкологическими заболеваниями. Основной проблемой в регионе является несвоевременная постановка диагноза, об этом URA.RU анонимно рассказал источник в медицинских кругах. «Свердловская область в лидерах по смертности от онкозаболеваний. Порядка 150 тысяч свердловчан сталкиваются с онкологией ежегодно. Около 10000 жителей региона каждый год проигрывают войну с раком. Одна из главных причин плачевной статистики — долгая или неверная постановка и трактовка диагноза», — поделился собеседник агентства. Среди онкологических заболеваний рак поджелудочной железы считается самым опасным Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Главная проблема — потеря времени Проблемы в первичном звене углубляют ситуацию с онкобольными. И даже пресловутая диспансеризация не может хоть как-то улучшить прогнозы. «Потеря пациентом времени на обследование и подтверждение диагноза ярко демонстрирует, насколько запущено первичное звено в медицине. Любое онкологическое заболевание развивается молниеносно, а времени на раскачку у онкобольного нет. Каждый день на вес золота, а проблемы не решаются», — говорит инсайдер. «К сожалению, низкая квалификация врачей первичного звена становится проблемой ни только в Свердловской области, но в России в целом. Квалификация современных врачей не позволяет разглядеть первые звоночки рака. Пациент приходит с жалобами на плохое самочувствие, и мало кто из врачей первичного звена подумает, что это может быть рак», — говорит источник. Тернистый путь онкобольного По регламенту, медик первичного звена назначает классические исследования. «Первое, что назначает терапевт — анализ крови. Но онкология очень коварна и не всегда анализ крови может показать какие-то глобальные изменения в организме. В лучшем случае, если медик все-таки помнит, что давал клятву Гиппократа, то он не проигнорирует жалобы пациента и предложит пройти другие исследования, посетить других врачей», — делится информатор. «Пациент получает направление к специалисту, например к гематологу, после нужно записаться на МРТ, и только после этого больной попадает к онкологу. И это в лучше случае. И это не учитывая того, что с момента первого визита пациента к терапевту до приема у онколога в среднем проходит 3,5 месяца», — сообщил собеседник. С момента первого визита пациента к терапевту до приема у онколога в среднем проходит 3,5 месяца Инфографика: URA.RU Нередко во врачебной практике приходится сталкиваться со случаями, когда пациенту не могут поставить верный диагноз. Таких пациентов или направляют от одного врача к другому, или направляют на новые анализы, но правильный диагноз поставить не удается. «Отсутствие диагноза порой намного лучше, чем неправильный диагноз, ведь во втором случае пациенту пропишут неправильное лечение, что только усугубит ситуацию. Чем дольше пациент неправильно лечится при онкологии, тем выше вероятность того, что болезнь уже перетекла в неизлечимую стадию, которая приведет к летальному исходу», — говорит информатор. Некомпетентность медика — основная причина постановки неверного диагноза Фото: Анна Майорова © URA.RU 8 причин, по которым врачи не могут поставить диагноз Некомпетентность медика (это основная причина постановки неправильного диагноза);

Ошибки в результатах исследований (перепутали анализы пациентов, возникли проблемы с оборудованием, неквалифицированный персонал);

Ошибки в описании гистологии (не установлен онкологический диагноз из-за некачественного рассмотрения биоматериала);

Ошибки в описаниях визуализации (УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ);

Редкое заболевание (к ним относятся врожденные дефекты, некоторые виды онкологии, инфекционные заболевания);

Пациент не рассказывает о симптомах и вредных привычках;

Чрезмерное количество диагнозов (назначенные препараты могут вступать в конфликт, приводя к нежелательным симптомам);

Самая редкая причина: пациент страдает заболеванием, которое еще не известно современной медицине. Онкобольные остаются наедине с сильнейшим стрессом В России отсутствует психологическая помощь пациентам, которым подтвердили рак. Человек, услышав смертельный диагноз, испытывает стресс или впадает в депрессию. Начитавшись статей в интернете, больной получает много негативной информации и мысленно проигрывает борьбу со смертельной болезнью. Если пациент настроен позитивно — это увеличивает его шансы на долгую ремиссию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «В госклинике пациенту говорят, чтобы он сходил за направлением, получил справку, что нужно будет сделать УЗИ и так далее. Это неблагоприятно влияет на человека с психологической точки зрения. Нужно сначала провести беседу и успокоить пациента, дать ему уверенность в том, что он не один в этой борьбе за жизнь. А психологическая составляющая напрямую влияет на процесс лечения. Если пациент настроен позитивно — это увеличивает его шансы на долгую ремиссию», — отметил инсайдер. Наиболее серьезные последствия, по мнению врачей, возникнут из-за введения нормы о маршрутизации пациентов. «Теперь пациент может получать помощь лишь в определенных организациях, причем только в тех, которые выберет территориальный орган власти. По старому порядку пациент мог получить помощь в любой клинике, зарегистрированной в системе ОМС. Теперь больной не может решить это сам — он прикреплен к конкретной клинике в пределах своего региона», — посетовал источник. Безалаберное отношение к себе — еще одна серьезная причина онкосмертности Зачастую пациенту не могут поставить верный диагноз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Однако не всегда все зависит от врачей. «Надо понимать, что любой врач постарается приложить максимум усилий, чтобы решить проблему пациента. Но многое зависит и от самого пациента. В российском менталитете принято обращаться за медицинской помощью, когда та или иная болезнь уже запущена. В таких случаях помочь пациенту бывает очень сложно. Плюс ко всему, не все пациенты выполняют рекомендации врачей. Все эти проблемы и дают нам такую высокую статистику смертности от онкологических заболеваний», — резюмировал собеседник агентства. Главные факты о раке Самым опасным видом онкологии считается рак поджелудочной железы, потому что он мало изучен и почти не имеет симптомов. Обычно его обнаруживают на поздних стадиях, когда лечение уже малоэффективно. Этот вид онкологии на шестом месте в мире по распространенности, а смертность от него составляет 94%. На первом месте по количеству смертей — рак легких. На втором — злокачественные опухоли печени. Специалисты ООН назвали рак самым смертоносным заболеванием. Самый распространенный вид онкологии в мире — рак молочной железы Фото: Анна Майорова © URA.RU Какие виды рака самые распространенные в мире рак молочной железы (2,26 млн случаев);

рак легких (2,21 млн случаев);

рак толстой и прямой кишки (1,93 млн случаев);

рак предстательной железы (1,41 млн случаев);

рак кожи (1,20 млн случаев);

рак желудка (1,09 млн случаев). Редакция агентства обратилась в пресс-службу минздрава Свердловской области с просьбой прокомментировать проблемы, возникающие с лечением онкобольных. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области нет денег на лечение онкобольных. На 2021 год для ТФОМС (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — прим.ред) была установлена квота в размере 8 млрд рублей, но этой суммы оказалось недостаточно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России каждый год около 300 000 человек умирает от онкологии. Достижения медицины не позволяют снизить смертность от рака. Каждый тридцатый житель Свердловской области состоит на учете с онкологическими заболеваниями. Основной проблемой в регионе является несвоевременная постановка диагноза, об этом URA.RU анонимно рассказал источник в медицинских кругах. «Свердловская область в лидерах по смертности от онкозаболеваний. Порядка 150 тысяч свердловчан сталкиваются с онкологией ежегодно. Около 10000 жителей региона каждый год проигрывают войну с раком. Одна из главных причин плачевной статистики — долгая или неверная постановка и трактовка диагноза», — поделился собеседник агентства. Главная проблема — потеря времени Проблемы в первичном звене углубляют ситуацию с онкобольными. И даже пресловутая диспансеризация не может хоть как-то улучшить прогнозы. «Потеря пациентом времени на обследование и подтверждение диагноза ярко демонстрирует, насколько запущено первичное звено в медицине. Любое онкологическое заболевание развивается молниеносно, а времени на раскачку у онкобольного нет. Каждый день на вес золота, а проблемы не решаются», — говорит инсайдер. «К сожалению, низкая квалификация врачей первичного звена становится проблемой ни только в Свердловской области, но в России в целом. Квалификация современных врачей не позволяет разглядеть первые звоночки рака. Пациент приходит с жалобами на плохое самочувствие, и мало кто из врачей первичного звена подумает, что это может быть рак», — говорит источник. Тернистый путь онкобольного По регламенту, медик первичного звена назначает классические исследования. «Первое, что назначает терапевт — анализ крови. Но онкология очень коварна и не всегда анализ крови может показать какие-то глобальные изменения в организме. В лучшем случае, если медик все-таки помнит, что давал клятву Гиппократа, то он не проигнорирует жалобы пациента и предложит пройти другие исследования, посетить других врачей», — делится информатор. «Пациент получает направление к специалисту, например к гематологу, после нужно записаться на МРТ, и только после этого больной попадает к онкологу. И это в лучше случае. И это не учитывая того, что с момента первого визита пациента к терапевту до приема у онколога в среднем проходит 3,5 месяца», — сообщил собеседник. Нередко во врачебной практике приходится сталкиваться со случаями, когда пациенту не могут поставить верный диагноз. Таких пациентов или направляют от одного врача к другому, или направляют на новые анализы, но правильный диагноз поставить не удается. «Отсутствие диагноза порой намного лучше, чем неправильный диагноз, ведь во втором случае пациенту пропишут неправильное лечение, что только усугубит ситуацию. Чем дольше пациент неправильно лечится при онкологии, тем выше вероятность того, что болезнь уже перетекла в неизлечимую стадию, которая приведет к летальному исходу», — говорит информатор. 8 причин, по которым врачи не могут поставить диагноз Онкобольные остаются наедине с сильнейшим стрессом В России отсутствует психологическая помощь пациентам, которым подтвердили рак. Человек, услышав смертельный диагноз, испытывает стресс или впадает в депрессию. Начитавшись статей в интернете, больной получает много негативной информации и мысленно проигрывает борьбу со смертельной болезнью. «В госклинике пациенту говорят, чтобы он сходил за направлением, получил справку, что нужно будет сделать УЗИ и так далее. Это неблагоприятно влияет на человека с психологической точки зрения. Нужно сначала провести беседу и успокоить пациента, дать ему уверенность в том, что он не один в этой борьбе за жизнь. А психологическая составляющая напрямую влияет на процесс лечения. Если пациент настроен позитивно — это увеличивает его шансы на долгую ремиссию», — отметил инсайдер. Наиболее серьезные последствия, по мнению врачей, возникнут из-за введения нормы о маршрутизации пациентов. «Теперь пациент может получать помощь лишь в определенных организациях, причем только в тех, которые выберет территориальный орган власти. По старому порядку пациент мог получить помощь в любой клинике, зарегистрированной в системе ОМС. Теперь больной не может решить это сам — он прикреплен к конкретной клинике в пределах своего региона», — посетовал источник. Безалаберное отношение к себе — еще одна серьезная причина онкосмертности Однако не всегда все зависит от врачей. «Надо понимать, что любой врач постарается приложить максимум усилий, чтобы решить проблему пациента. Но многое зависит и от самого пациента. В российском менталитете принято обращаться за медицинской помощью, когда та или иная болезнь уже запущена. В таких случаях помочь пациенту бывает очень сложно. Плюс ко всему, не все пациенты выполняют рекомендации врачей. Все эти проблемы и дают нам такую высокую статистику смертности от онкологических заболеваний», — резюмировал собеседник агентства. Главные факты о раке Самым опасным видом онкологии считается рак поджелудочной железы, потому что он мало изучен и почти не имеет симптомов. Обычно его обнаруживают на поздних стадиях, когда лечение уже малоэффективно. Этот вид онкологии на шестом месте в мире по распространенности, а смертность от него составляет 94%. На первом месте по количеству смертей — рак легких. На втором — злокачественные опухоли печени. Специалисты ООН назвали рак самым смертоносным заболеванием. Какие виды рака самые распространенные в мире Редакция агентства обратилась в пресс-службу минздрава Свердловской области с просьбой прокомментировать проблемы, возникающие с лечением онкобольных. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области нет денег на лечение онкобольных. На 2021 год для ТФОМС (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — прим.ред) была установлена квота в размере 8 млрд рублей, но этой суммы оказалось недостаточно.