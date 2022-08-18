Зеленский приглашен на саммит G20 для установления контакта с РФ

19 августа 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

В Индонезии готовы содействовать встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Индонезия пригласила президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», как члена, а президент Украины Владимир Зеленский приглашен, чтобы установить контакт с РФ. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес. «Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента [России Владимира] Путина, как члена „двадцатки“, но и [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт», — заявил посол РИА «Новостям». По его словам, со стороны Киева не поступало подобных предложений. «Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», — отметил Таварес. Он подчеркнул, что в республике готовы содействовать встрече двух лидеров для установления контакта между странами. Ранее глава Индонезии сообщил, что президент России Владимир Путин приедет на саммит G20. По его словам, российский лидер лично сообщил ему о предстоящей встрече. Ранее США призывали к изоляции России после начала специальной операции на Украине. В частности, американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что представителям РФ не место на саммите G20. Агентство Bloomberg писало, что РФ стала поводом для раскола «Большой двадцатки». Ни один из действующих мировых альянсов не может заменить G20, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Индонезия пригласила президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», как члена, а президент Украины Владимир Зеленский приглашен, чтобы установить контакт с РФ. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес. «Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента [России Владимира] Путина, как члена „двадцатки“, но и [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт», — заявил посол РИА «Новостям». По его словам, со стороны Киева не поступало подобных предложений. «Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», — отметил Таварес. Он подчеркнул, что в республике готовы содействовать встрече двух лидеров для установления контакта между странами. Ранее глава Индонезии сообщил, что президент России Владимир Путин приедет на саммит G20. По его словам, российский лидер лично сообщил ему о предстоящей встрече. Ранее США призывали к изоляции России после начала специальной операции на Украине. В частности, американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что представителям РФ не место на саммите G20. Агентство Bloomberg писало, что РФ стала поводом для раскола «Большой двадцатки». Ни один из действующих мировых альянсов не может заменить G20, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.