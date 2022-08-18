Глава Индонезии Видодо: Путин и Си Цзиньпин приедут на саммит G20

19 августа 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин примут очное участие на саммите «Большой двадцатки» на острове Бали. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо. «Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет», — рассказал Джоко Видодо в интервью агентству Bloomberg. Отмечается, что это первый раз, когда участие лидеров РФ и КНР было подтверждено. США стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле отметили, что саммит «Большой двадцатки» ничто не может заменить. Агентство Bloomberg писало, что Россия стала поводом для раскола в G20. Также Россия изменила традиционный сценарий встречи «Большой двадцатки».