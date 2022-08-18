18 августа 2022

Жители ХМАО получат QR-коды на бесплатные развлечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта жилого комплекса ЖК Amundsen от астраханского ГК «Прогресс». Екатеринбург, qr-код, QR
QR-код выдается вместе с документом на бумаге Фото:

Многодетным семьям ХМАО выдадут QR-коды, с помощью которых они смогут бесплатно посетить музеи, аквапарки и получить ряд других социальных услуг. Информацию URA.RU подтвердили в департаменте социального развития Югры.

«По этому QR-коду члены многодетных семей, например, смогут бесплатно посетить аквапарк, музей, еще какие-то льготные услуги получить. Семье QR-код выдается на бланке и результатом выдачи еще идет QR код в личный кабинет через „Госуслуги“. То есть можно пользоваться этим бланком как на бумажном носителе, так и QR кодом.», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве.

Согласно постановлению правительства округа, QR-код распространяется на всех членов многодетной семьи. В случае утраты, повреждения или уничтожения удостоверения многодетной семьи осуществляется его замена и выдается дубликат на основании заявления одного из родителей или законных представителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре появился первый обладатель медали «Отцовская слава» — многодетный отец из Ханты-Мансийска Андрей Конев. Он получил награду из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Это медаль Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Решение о ней законодательно закреплено в ноябре 2021 г.

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Многодетным семьям ХМАО выдадут QR-коды, с помощью которых они смогут бесплатно посетить музеи, аквапарки и получить ряд других социальных услуг. Информацию URA.RU подтвердили в департаменте социального развития Югры. «По этому QR-коду члены многодетных семей, например, смогут бесплатно посетить аквапарк, музей, еще какие-то льготные услуги получить. Семье QR-код выдается на бланке и результатом выдачи еще идет QR код в личный кабинет через „Госуслуги“. То есть можно пользоваться этим бланком как на бумажном носителе, так и QR кодом.», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Согласно постановлению правительства округа, QR-код распространяется на всех членов многодетной семьи. В случае утраты, повреждения или уничтожения удостоверения многодетной семьи осуществляется его замена и выдается дубликат на основании заявления одного из родителей или законных представителей. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре появился первый обладатель медали «Отцовская слава» — многодетный отец из Ханты-Мансийска Андрей Конев. Он получил награду из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Это медаль Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Решение о ней законодательно закреплено в ноябре 2021 г.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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