В Пермском крае впервые пройдет фестиваль соли

19 августа 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Солеными будут даже десерты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Соликамск Пермского края 20 августа впервые в России пройдет фестиваль «РасСОЛЬник», полностью посвященный соли и всему, что с ней связано. Об этом организаторы сообщили в группе «Музей-заповедник „Сользавод“» в соцсети «ВКонтакте». «Во время фестиваля гости распишут „Солонку дружбы“, закружатся в „соленом“ хороводе, послушают „соленые“ былички, попробуют соленые сладости, смогут посетить интересные выставки. Зрителей ждет площадка с приготовлением „соленого обеда“ под открытым небом, конкурс на лучший рассольник и онлайн-конкурс „Соленый десерт“», — сообщают организаторы. Также в программе — необычные опыты, соленые мастер-классы, конкурсы, связанные с солью, и многое другое. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечат пермская рок-группа «Ананас» и фолк-группа «Таволга».

В городе Соликамск Пермского края 20 августа впервые в России пройдет фестиваль «РасСОЛЬник», полностью посвященный соли и всему, что с ней связано. Об этом организаторы сообщили в группе «Музей-заповедник „Сользавод“» в соцсети «ВКонтакте». «Во время фестиваля гости распишут „Солонку дружбы“, закружатся в „соленом“ хороводе, послушают „соленые“ былички, попробуют соленые сладости, смогут посетить интересные выставки. Зрителей ждет площадка с приготовлением „соленого обеда“ под открытым небом, конкурс на лучший рассольник и онлайн-конкурс „Соленый десерт“», — сообщают организаторы. Также в программе — необычные опыты, соленые мастер-классы, конкурсы, связанные с солью, и многое другое. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечат пермская рок-группа «Ананас» и фолк-группа «Таволга».