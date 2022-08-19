РБК: власти готовят новую модель импортозамещения

Минпромторг запустит новую модель импортозамещения, предполагающую переход ряда отраслей на «квазиплан». Об этом СМИ сообщил федеральный чиновник.
«Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в „квазиплан“», — пишет РБК со ссылкой на сообщение федерального чиновника и источника, знакомого с инициативой. По информации агентства, новая модель импортозамещения будет основана на базе «крупных „вытягивающих“ проектов (инициатив по созданию высокотехнологичной продукции), модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и межрегиональных офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами)».
Источник агентства описал примерный план работы квазипланового импортозамещения. «У Минпромторга еще до начала событий на Украине был список номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России. <…> В первую очередь государство проведет консультации с потребителями этой продукции, чтобы выяснить, готовы ли они ее покупать и в каком объеме, затем определит площадки, готовые эту продукцию произвести, и, наконец, определит конкретные привилегии и льготы, которые будут им доступны», — пояснил федеральный чиновник.
Предполагается, что в квазиплановом режиме будут работать судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. По словам источника, обновленную модель планируется запустить осенью этого года.
Страны Запада ограничили поставки различных товаров, комплектующих и услуг в Россию в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, разрешающий ввозить товары без соглашения с правообладателем, передает RT. Позже вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что до конца 2022 года объем ввезенных в РФ товаров в рамках параллельного импорта может достичь 16 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей».
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Минпромторг запустит новую модель импортозамещения, предполагающую переход ряда отраслей на «квазиплан». Об этом СМИ сообщил федеральный чиновник. «Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в „квазиплан“», — пишет РБК со ссылкой на сообщение федерального чиновника и источника, знакомого с инициативой. По информации агентства, новая модель импортозамещения будет основана на базе «крупных „вытягивающих“ проектов (инициатив по созданию высокотехнологичной продукции), модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и межрегиональных офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами)». Источник агентства описал примерный план работы квазипланового импортозамещения. «У Минпромторга еще до начала событий на Украине был список номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России. <…> В первую очередь государство проведет консультации с потребителями этой продукции, чтобы выяснить, готовы ли они ее покупать и в каком объеме, затем определит площадки, готовые эту продукцию произвести, и, наконец, определит конкретные привилегии и льготы, которые будут им доступны», — пояснил федеральный чиновник. Предполагается, что в квазиплановом режиме будут работать судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. По словам источника, обновленную модель планируется запустить осенью этого года. Страны Запада ограничили поставки различных товаров, комплектующих и услуг в Россию в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, разрешающий ввозить товары без соглашения с правообладателем, передает RT. Позже вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что до конца 2022 года объем ввезенных в РФ товаров в рамках параллельного импорта может достичь 16 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей».