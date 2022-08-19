РБК: власти готовят новую модель импортозамещения

19 августа 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Новая модель импортозамещения коснется судо- и авиастроения, сообщили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минпромторг запустит новую модель импортозамещения, предполагающую переход ряда отраслей на «квазиплан». Об этом СМИ сообщил федеральный чиновник. «Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в „квазиплан“», — пишет РБК со ссылкой на сообщение федерального чиновника и источника, знакомого с инициативой. По информации агентства, новая модель импортозамещения будет основана на базе «крупных „вытягивающих“ проектов (инициатив по созданию высокотехнологичной продукции), модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и межрегиональных офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами)». Источник агентства описал примерный план работы квазипланового импортозамещения. «У Минпромторга еще до начала событий на Украине был список номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России. <…> В первую очередь государство проведет консультации с потребителями этой продукции, чтобы выяснить, готовы ли они ее покупать и в каком объеме, затем определит площадки, готовые эту продукцию произвести, и, наконец, определит конкретные привилегии и льготы, которые будут им доступны», — пояснил федеральный чиновник. Предполагается, что в квазиплановом режиме будут работать судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. По словам источника, обновленную модель планируется запустить осенью этого года. Страны Запада ограничили поставки различных товаров, комплектующих и услуг в Россию в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, разрешающий ввозить товары без соглашения с правообладателем, передает RT. Позже вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что до конца 2022 года объем ввезенных в РФ товаров в рамках параллельного импорта может достичь 16 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минпромторг запустит новую модель импортозамещения, предполагающую переход ряда отраслей на «квазиплан». Об этом СМИ сообщил федеральный чиновник. «Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в „квазиплан“», — пишет РБК со ссылкой на сообщение федерального чиновника и источника, знакомого с инициативой. По информации агентства, новая модель импортозамещения будет основана на базе «крупных „вытягивающих“ проектов (инициатив по созданию высокотехнологичной продукции), модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и межрегиональных офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами)». Источник агентства описал примерный план работы квазипланового импортозамещения. «У Минпромторга еще до начала событий на Украине был список номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России. <…> В первую очередь государство проведет консультации с потребителями этой продукции, чтобы выяснить, готовы ли они ее покупать и в каком объеме, затем определит площадки, готовые эту продукцию произвести, и, наконец, определит конкретные привилегии и льготы, которые будут им доступны», — пояснил федеральный чиновник. Предполагается, что в квазиплановом режиме будут работать судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. По словам источника, обновленную модель планируется запустить осенью этого года. Страны Запада ограничили поставки различных товаров, комплектующих и услуг в Россию в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, разрешающий ввозить товары без соглашения с правообладателем, передает RT. Позже вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что до конца 2022 года объем ввезенных в РФ товаров в рамках параллельного импорта может достичь 16 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей».