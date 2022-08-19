Экс-чиновница «не просили вас рожать» собирает маленьких детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Ольгой Глацких. Екатеринбург, глацких ольга
Ольга Глацких принимает детей в свою школу гимнастики Фото:

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», зовет детей от трех лет в свою школу гимнастики. Соответствующий пост размещен в социальных сетях.

«Набор в школу художественной гимнастики „Ты можешь сам“. Для записи звоните или пишите», — говорится на странице спортивной группы в социальной сети «ВКонтакте».

Тренеры готовы обучить детей от трех лет. Организаторы обещают обеспечить формой и пустить на соревнования.

Ольга Глацких стала олимпийской чемпионкой по гимнастике в 2018 году. Во время одной из встреч с детьми она заявила, что государство ничего им не должно и «не просило родителей рожать». После скандального высказывания, которое позднее начали транслировать на федеральных каналах Глацких пришлось уволиться. Завершив политическую карьеру, спортсменка открыла школу гимнастики.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», зовет детей от трех лет в свою школу гимнастики. Соответствующий пост размещен в социальных сетях. «Набор в школу художественной гимнастики „Ты можешь сам“. Для записи звоните или пишите», — говорится на странице спортивной группы в социальной сети «ВКонтакте». Тренеры готовы обучить детей от трех лет. Организаторы обещают обеспечить формой и пустить на соревнования. Ольга Глацких стала олимпийской чемпионкой по гимнастике в 2018 году. Во время одной из встреч с детьми она заявила, что государство ничего им не должно и «не просило родителей рожать». После скандального высказывания, которое позднее начали транслировать на федеральных каналах Глацких пришлось уволиться. Завершив политическую карьеру, спортсменка открыла школу гимнастики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...