Экс-чиновница «не просили вас рожать» собирает маленьких детей

Ольга Глацких принимает детей в свою школу гимнастики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», зовет детей от трех лет в свою школу гимнастики. Соответствующий пост размещен в социальных сетях.

«Набор в школу художественной гимнастики „Ты можешь сам“. Для записи звоните или пишите», — говорится на странице спортивной группы в социальной сети «ВКонтакте».

Тренеры готовы обучить детей от трех лет. Организаторы обещают обеспечить формой и пустить на соревнования.

Ольга Глацких стала олимпийской чемпионкой по гимнастике в 2018 году. Во время одной из встреч с детьми она заявила, что государство ничего им не должно и «не просило родителей рожать». После скандального высказывания, которое позднее начали транслировать на федеральных каналах Глацких пришлось уволиться. Завершив политическую карьеру, спортсменка открыла школу гимнастики.