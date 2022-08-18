На компанию, где режут коров, пожаловались депутату Ильтякову

Депутату Госдумы Александру Ильтякову пожаловались на сокращение поголовья скота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутату Государственной думы от Курганской области Александру Ильтякову жители села Кислянское Юргамышского округа пожаловались на компанию, где режут коров. Информация опубликована на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее сообщалось, что на ферме «Путь к коммунизму» часть дойного стада пошла на убой.

«Под письмом подписи поставили более 60 человек из села Кислянское. <…> Говорить, что [молочное] производство невыгодно и убыточно — неверно! В нашем регионе есть положительные примеры рентабельно функционирующих молочно-товарных производств, несмотря на их устаревшие мощности. Никто из них даже не избавился от КРС», — цитируют Ильтякова в сообщении.

Депутат Госдумы отправил письмо руководителю сельскохозяйственного предприятия, на котором произошло сокращение скота. Ильтяков предложил ему восстановить поголовье. В пресс-службе агрохолдинга «Кургансемена» (принадлежит депутату облдумы Марату Исламову), который владеет хозяйством в Юргамышском округе, не стали комментировать данную информацию.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что на ферме «Путь к коммунизму» часть дойного стада пошла на убой. За три года под нож пустили почти половину стада — около 700 голов (из них почти 300 коров). Тогда в холдинге «Кургансемена» комментировали, что в помещениях от предыдущих собственников нельзя было нормально содержать коров. В компании объясняли, что из-за сложной ситуации ферму переводят на мясное скотоводство.