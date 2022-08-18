Ученые из ХМАО начнут делать из ягод замену западных лекарств

Ученые СурГУ будут выращивать лекарственные травы для замены импортных лекарств Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые Сургутского государственного университета ищут способы для эффективного выращивания ягод и лекарственных трав с повышенным содержанием активных веществ. Планируется, что полученные вещества можно будет использовать для изготовления отечественных лекарств. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СурГУ.

«Целью проекта является разработка технологий выращивания северных ягодных культур и лекарственных трав и извлечения из них биологически активных соединений. В результате реализации проекта будут созданы прототипы фармацевтических и парафармацевтических субстанций. Продукты проекта будут способствовать развитию собственных технологий для производства оригинальных отечественных препаратов», — сказали в университете.

Доцент кафедры биологии и биотехнологии в СурГУ Зоя Самойленко объяснила, что по сравнению с культурами, выращенными традиционным способом, у целебных трав, полученных методом гидропоники, содержание хлорофилла a, b и каротиноидов выше в два раза, а тяжелых металлов — в минимальных концентрациях. «Это говорит о том, что продукция полностью безопасна для использования», — заключила Самойленко.

Ранее URA.RU писало, что весной этого года жители России начали массово скупать лекарства на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции западных стран. Тогда в Минздраве и Минпромторге заявили, что в России нет дефицита лекарств. Также власти вносят необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем.

Федеральная программа развития генетических технологий утверждена в России в 2019 году. Она направлена на усовершенствование технологий геноредактирования, которые будут применяться в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, программа будет решать глобальные проблемы современности — изменения климата и экологические угрозы. Программа продлена до 2030 года.