В ЯНАО предлагают подготовить первоклассников за 10 дней

До первого сентября осталось 13 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) предлагают услугу по подготовке детей к первому классу за 10 дней. Об этом рассказали представители детского клуба «Пифагорка».

«В зависимости от навыков ребенка, мы разработали уникальную программу из 10 уроков по два часа, чтобы добиться результатов за кратчайшие сроки. Например, занятия помогут освоить и закрепить навыки чтения, натренировать внимание, память и концентрацию. Особое внимание преподаватели уделяют подготовке будущих первоклашек к организованности и усидчивости, что непременно облегчит начало учебного года для новоиспеченного первоклашки» — рассказал директор клуба, Светлана Кочетова.

Также в детском клубе добавили, что помимо первоклассников они занимаются и со старшеклассниками. Центр предлагает развивающие занятия для детей от пяти до 16 лет по эффективным современным методикам.

Ранее URA.RU сообщало, что заявочная компания для записи детей в первые классы школ ЯНАО будет проходить по новому порядку. Изменены сроки подачи документов и выпуска приказа о зачислении, расширился список льготников, за каждым муниципалитетом закреплено определенное время подачи документов.