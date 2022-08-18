ДОМ.РФ займется строительством арендного жилья в Тюмени

Арендный дом на 185 квартир будет построен на ул. Береговой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ДОМ.РФ займется реализацией проекта по строительству арендного дома на 185 квартир в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что соответствующее соглашение было подписано на форуме «Среда для жизни» в Тамбове.

«Соглашение на форуме „Среда для жизни“ в Тамбове подписали заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов, замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев и управляющий компании „Звезда“ Евгений Бутков. Арендный дом будет рассчитан ориентировочно на 185 квартир. Они будут передаваться жильцам с современной отделкой, мебелью, бытовой техникой по стандартам ДОМ.РФ», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что арендный дом будет построен на ул. Береговой. Застройщик получит участок под застройку без конкурса. Такая возможность появилась после принятия в Тюменской области соответствующих поправок в законодательство. «Для арендного дома подобрана отличная локация в Тюмени, которая легко впишет его в городскую систему, а расположение рядом с будущим межвузовским кампусом обеспечит востребованность жилья. Успешный старт такого проекта поможет сформировать в регионе по-настоящему цивилизованный рынок арендного жилья», — сообщает Информационный центр со ссылкой на слова заместителя губернатора Тюменской области Андрея Киселева.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени будут построены арендные дома для студентов. С предложением об этом выступили представителями Минобрнауки России.