Для студентов из Тюмени и Ханты-Мансийска построят арендные дома

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, общежитие, общага, студенты, жилая комната
Спрос со стороны студентов на комфортное и безопасное современное жилье растет Фото:

Для студентов Тюменских и Ханты-Мансийских вузов планируют построить арендные дома. Предложение о постройке студенческого жилья в регионах страны вынесла на обсуждение с представителями Минобрнауки России директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

«ДОМ.РФ» рассматривает вопрос создания студенческих арендных домов с вузами Великого Новгорода, Иркутска, Курска, Тамбова, Тюмени, Новосибирска, Ханты-Мансийска и Ярославля. При текущих ценах на строительство и при условии налоговой льготы ставка аренды для студента в Тюмени может составить за место от 7200 рублей в месяц», — отметила Янушкевич.

Директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ подчеркнула, что цена на арендное жилье будет определяться стоимостью жилищного строительства, которая может быть снижена за счет введения льготной налоговой ставки, а также если участок под застройку передан на специальных условиях. «Для удержания ставки аренды на уровне, сопоставимом с предложениями частных лиц, важно ввести льготы по налогу на имущество для квартир, арендуемых вузами, — пока эта норма может применяться лишь в Москве и Тюменской области», — объяснила Янушкевич.

На совещании также отметили, что спрос на современный формат арендного жилья со стороны студентов растет. Для них важны безопасность и комфорт, а также качественный ремонт, наличие мебели и бытовой техники.

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Для студентов Тюменских и Ханты-Мансийских вузов планируют построить арендные дома. Предложение о постройке студенческого жилья в регионах страны вынесла на обсуждение с представителями Минобрнауки России директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. «ДОМ.РФ» рассматривает вопрос создания студенческих арендных домов с вузами Великого Новгорода, Иркутска, Курска, Тамбова, Тюмени, Новосибирска, Ханты-Мансийска и Ярославля. При текущих ценах на строительство и при условии налоговой льготы ставка аренды для студента в Тюмени может составить за место от 7200 рублей в месяц», — отметила Янушкевич. Директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ подчеркнула, что цена на арендное жилье будет определяться стоимостью жилищного строительства, которая может быть снижена за счет введения льготной налоговой ставки, а также если участок под застройку передан на специальных условиях. «Для удержания ставки аренды на уровне, сопоставимом с предложениями частных лиц, важно ввести льготы по налогу на имущество для квартир, арендуемых вузами, — пока эта норма может применяться лишь в Москве и Тюменской области», — объяснила Янушкевич. На совещании также отметили, что спрос на современный формат арендного жилья со стороны студентов растет. Для них важны безопасность и комфорт, а также качественный ремонт, наличие мебели и бытовой техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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