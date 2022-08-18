Администрация губернатора Махонина закупает ритуальные венки

19 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на закупку траурных венков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на изготовление и поставку ритуальных венков. Максимальная цена контракта — 1,5 млн рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Изготовление и поставка ритуальной атрибутики. Венки в количестве 2 штук из живых цветов (гвоздика, роза) и зелени (папоротник, эвкалипт). Материал ленты — атлас, шелк. Текст — тиснение золотом, на ленте должно пропорционально умещаться 15 букв. Начальная цена контракта — 76,6 тысяч рублей, максимальная — 1,5 млн рублей», — указано в техзадании к госзакупке. В документе также уточняется, что изделия должны иметь благородный и элегантный вид, цветы при изготовлении необходимо использовать свежие. Кроме того, от венков не должно исходить неприятного запаха. Срок окончания подачи заявок — 19 августа 2022 года. Окончательные итоги конкурса должны подвести 23 августа 2022 года. Срок поставки товара — по требованию заказчика. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотни траурных корзин закупает муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». Его учредителем является городская мэрия.

Администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на изготовление и поставку ритуальных венков. Максимальная цена контракта — 1,5 млн рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Изготовление и поставка ритуальной атрибутики. Венки в количестве 2 штук из живых цветов (гвоздика, роза) и зелени (папоротник, эвкалипт). Материал ленты — атлас, шелк. Текст — тиснение золотом, на ленте должно пропорционально умещаться 15 букв. Начальная цена контракта — 76,6 тысяч рублей, максимальная — 1,5 млн рублей», — указано в техзадании к госзакупке. В документе также уточняется, что изделия должны иметь благородный и элегантный вид, цветы при изготовлении необходимо использовать свежие. Кроме того, от венков не должно исходить неприятного запаха. Срок окончания подачи заявок — 19 августа 2022 года. Окончательные итоги конкурса должны подвести 23 августа 2022 года. Срок поставки товара — по требованию заказчика. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотни траурных корзин закупает муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». Его учредителем является городская мэрия.