Предприятие мэрии Перми закупает сотни ритуальных корзин

01 июня 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Всего планируется закупить 345 корзин для ритуальных услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермское муниципальное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является администрация Перми, закупит сотни ритуальных корзин. Информация содержится на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Наименование предмета закупки (предмет договора): поставка корзин ритуальных больших. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 345 штук. Начальная (максимальная) цена договора: 801 033,55 (восемьсот одна тысяча тридцать три) рубля 55 копеек», — указано в документации. Отмечается, что товар должен быть поставлен заказчику с момента подписания договора по 31 декабря текущего года. Ранее ПМУП «Ритуальные услуги» заключило договор на переноску 4300 гробов. Данная услуга была оценена в сумму 6,1 млн рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермское муниципальное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является администрация Перми, закупит сотни ритуальных корзин. Информация содержится на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Наименование предмета закупки (предмет договора): поставка корзин ритуальных больших. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 345 штук. Начальная (максимальная) цена договора: 801 033,55 (восемьсот одна тысяча тридцать три) рубля 55 копеек», — указано в документации. Отмечается, что товар должен быть поставлен заказчику с момента подписания договора по 31 декабря текущего года. Ранее ПМУП «Ритуальные услуги» заключило договор на переноску 4300 гробов. Данная услуга была оценена в сумму 6,1 млн рублей.