31 мая 2022

Предприятие мэрии Перми закупает сотни ритуальных корзин

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего планируется закупить 345 корзин для ритуальных услуг Фото:

Пермское муниципальное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является администрация Перми, закупит сотни ритуальных корзин. Информация содержится на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Наименование предмета закупки (предмет договора): поставка корзин ритуальных больших. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 345 штук. Начальная (максимальная) цена договора: 801 033,55 (восемьсот одна тысяча тридцать три) рубля 55 копеек», — указано в документации.

Отмечается, что товар должен быть поставлен заказчику с момента подписания договора по 31 декабря текущего года. Ранее ПМУП «Ритуальные услуги» заключило договор на переноску 4300 гробов. Данная услуга была оценена в сумму 6,1 млн рублей.

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Пермское муниципальное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является администрация Перми, закупит сотни ритуальных корзин. Информация содержится на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Наименование предмета закупки (предмет договора): поставка корзин ритуальных больших. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 345 штук. Начальная (максимальная) цена договора: 801 033,55 (восемьсот одна тысяча тридцать три) рубля 55 копеек», — указано в документации. Отмечается, что товар должен быть поставлен заказчику с момента подписания договора по 31 декабря текущего года. Ранее ПМУП «Ритуальные услуги» заключило договор на переноску 4300 гробов. Данная услуга была оценена в сумму 6,1 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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