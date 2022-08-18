18 августа 2022

Губернатор Артюхов впервые посетит отдаленный поселок в ЯНАО

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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Артюхов сообщил, что планирует посетить Самбруг зимой Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов впервые как губернатор региона посетит отдаленный поселок Самбург. Об этом он сообщил на встрече с жителями Тарко-Сале в рамках «Честного маршрута».

«Обещаю, прилечу. Был там, когда работал замгубернатора, а в роли губернатора еще не был. Пора слетать. Спасибо за приглашение», — сказал он, отвечая на вопросы местных жителей. Артюхов добавил, что планирует посетить поселок зимой.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов начал свою ежегодную поездку по региону «Честный маршрут» и одним из пунктов поездки являются встречи с жителями. Глава провел встречи в ряде городов и поселков ЯНАО.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов впервые как губернатор региона посетит отдаленный поселок Самбург. Об этом он сообщил на встрече с жителями Тарко-Сале в рамках «Честного маршрута». «Обещаю, прилечу. Был там, когда работал замгубернатора, а в роли губернатора еще не был. Пора слетать. Спасибо за приглашение», — сказал он, отвечая на вопросы местных жителей. Артюхов добавил, что планирует посетить поселок зимой. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов начал свою ежегодную поездку по региону «Честный маршрут» и одним из пунктов поездки являются встречи с жителями. Глава провел встречи в ряде городов и поселков ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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