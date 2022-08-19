Куйвашев осадил сына депутата, назвавшего избирателей грязью

Куйвашев рассчитывает на на реакцию отца молодого кандидата-самовыдвиженца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что кандидату-самовыдвиженцу в думу Асбеста Егору Александрину, который послал активистов «Автоклуба», нечего делать в политике из-за его некорректного поведения и отношения к избирателям. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет „грязью“. Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников», — заявил глава региона.

Также Куйвашев подчеркнул, что люди, подобные Егору Александрину, не до конца понимают, зачем они хотят стать депутатами и чьи интересы они должны защищать в будущем. «Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться. Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца — действующего депутата думы Дмитрия Александрина», — резюмировал свердловский губернатор.

Ранее в соцсетях появилось видео, как между активистами асбестовского «Автоклуба» и сыном депутата Дмитрия Александрина Егором произошел конфликт из-за машины. В ходе разговора, молодой человек назвал собеседников грязью и заявил, что с такими людьми он не общается.