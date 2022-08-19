Пожар начался в поселке Тургояк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Тургояк города Миасса Челябинской области, который находится в курортной зоне, вечером 19 августа произошло возгорание дома №79 по улице Аносова. Огонь перекинулся на соседние дома. Пожарные не могут справиться с огнем несколько часов.

«Там полный кошмар. Хлопки», — сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

На кадрах видео от очевидцев заметно, что на ликвидацию пожара прибыли сразу три пожарных расчета. Кроме того, там дежурит скорая помощь.

«По прибытии выяснилось, что огонь охватил два частных дома и надворные постройки. Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания. Огонь создавал угрозу соседним домам», — уточнили URA.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

По информации экстренного ведомства, дома сильно пострадали. По предварительным данным, на пожаре пострадавших не зафиксировано.

Огонь перекинулся на соседние дома Сообщество «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».