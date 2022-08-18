18 августа 2022

Депутат Госдумы от Тюмени позлорадствовал над властями Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Николай Брыкин (справа на фото) с сарказмом отнесся к призыву Майи Санду Фото:

Тюменский депутат Госдумы РФ Николай Брыкин отнесся с сарказмом к призыву президента Молдовы Майи Санду искать новые рынки сбыта для молдавской продукции. Он считает, что страна не найдет себе места в Европе для продажи товаров после запрета поставок сельхозпродукции в Россию. Такую точку зрения он высказал в соцсетях.

«Санду призвала дипломатов искать новые рынки сбыта для молдавской продукции <…> Давайте, поищите. Наверняка вы выиграете конкуренцию с Испанией, Италией, Францией, выкинете их фрукты с рынка, задавив низкой ценой и высоким качеством. Ведь их вина вы уже победили, да?» — пишет в своем telegram-канале Брыкин. Он отметил, что данные слова всего лишь сарказм.

В реальности, по его мнению, Молдавия не сможет побороться с европейскими странами в реализации продуктов. «Сарказм, конечно. На самом деле Молдавию не пустят постоять даже в коридорчике. Ну что ж поделаешь, если с мозгами не все ладно?» — написал депутат.

Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз продукции из Молдавии. «Решение принято в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории Республики», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Тюменский депутат Госдумы РФ Николай Брыкин отнесся с сарказмом к призыву президента Молдовы Майи Санду искать новые рынки сбыта для молдавской продукции. Он считает, что страна не найдет себе места в Европе для продажи товаров после запрета поставок сельхозпродукции в Россию. Такую точку зрения он высказал в соцсетях. «Санду призвала дипломатов искать новые рынки сбыта для молдавской продукции <…> Давайте, поищите. Наверняка вы выиграете конкуренцию с Испанией, Италией, Францией, выкинете их фрукты с рынка, задавив низкой ценой и высоким качеством. Ведь их вина вы уже победили, да?» — пишет в своем telegram-канале Брыкин. Он отметил, что данные слова всего лишь сарказм. В реальности, по его мнению, Молдавия не сможет побороться с европейскими странами в реализации продуктов. «Сарказм, конечно. На самом деле Молдавию не пустят постоять даже в коридорчике. Ну что ж поделаешь, если с мозгами не все ладно?» — написал депутат. Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз продукции из Молдавии. «Решение принято в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории Республики», — сообщили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...