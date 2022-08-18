Депутат Госдумы от Тюмени позлорадствовал над властями Молдавии

Тюменский депутат Госдумы РФ Николай Брыкин отнесся с сарказмом к призыву президента Молдовы Майи Санду искать новые рынки сбыта для молдавской продукции. Он считает, что страна не найдет себе места в Европе для продажи товаров после запрета поставок сельхозпродукции в Россию. Такую точку зрения он высказал в соцсетях.
«Санду призвала дипломатов искать новые рынки сбыта для молдавской продукции <…> Давайте, поищите. Наверняка вы выиграете конкуренцию с Испанией, Италией, Францией, выкинете их фрукты с рынка, задавив низкой ценой и высоким качеством. Ведь их вина вы уже победили, да?» — пишет в своем telegram-канале Брыкин. Он отметил, что данные слова всего лишь сарказм.
В реальности, по его мнению, Молдавия не сможет побороться с европейскими странами в реализации продуктов. «Сарказм, конечно. На самом деле Молдавию не пустят постоять даже в коридорчике. Ну что ж поделаешь, если с мозгами не все ладно?» — написал депутат.
Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз продукции из Молдавии. «Решение принято в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории Республики», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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