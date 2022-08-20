МИД РФ: Западу не удастся выгнать Россию из ООН

Попытки исключить Россию из ООН — это заведомо нереализуемый сценарий. Так в МИД РФ прокомментировали информацию о том, что страны Запада могут попробовать отозвать полномочия российских представителей в организации.
«Дело в том, что лишить Российскую Федерацию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является наша страна. Такая заведомо бесперспективная в случае с Россией процедура закреплена в статье 6 устава ООН, находящегося в общем доступе на официальном сайте ООН», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД.
В МИДе подчеркнули, что иные пути исключить Россию невозможны, пока не будут внесены изменения в Устав ООН. Однако для принятия поправок нужны голоса двух третей членов Генассамблеи ООН, а также ратификация двумя третями государств-членов.
Ранее в издании Reuters появилась информация, что западные страны желают попробовать отозвать полномочия у российских представителей в ООН, передает телеканал 360. Так Запад реагирует на проведение Россией спецоперации на Украине, которая, по словам президента РФ Владимира Путина, направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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