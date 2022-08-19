19 августа 2022

Девушка скончалась на остановке в Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Реанимация новорожденных. Челябинск
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер Фото:

Тело молодой женщины было найдено сегодня на остановке общественного транспорта в Копейске (Челябинская область). По предварительным данным, ее смерть не носит криминальный характер.

«Около 9 утра проходила с работы, никого не было. Пошла с ребенком в магазин в 12 часов, обнаружила девушку без признаков жизни. На вид лет 25, хорошо одета, с макияжем, волосы распущенные, единственное, что на губах кровь, видимо изо рта текла», — сообщает свидетельница происшествия в паблике «Копейск (В)Теме | Новости».

Уточняется, что тело девушки найдено на лавочке на остановке общественного транспорта «Молодость». «По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Обстоятельства выясняются», — сообщили в администрации Копейска.

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Тело молодой женщины было найдено сегодня на остановке общественного транспорта в Копейске (Челябинская область). По предварительным данным, ее смерть не носит криминальный характер. «Около 9 утра проходила с работы, никого не было. Пошла с ребенком в магазин в 12 часов, обнаружила девушку без признаков жизни. На вид лет 25, хорошо одета, с макияжем, волосы распущенные, единственное, что на губах кровь, видимо изо рта текла», — сообщает свидетельница происшествия в паблике «Копейск (В)Теме | Новости». Уточняется, что тело девушки найдено на лавочке на остановке общественного транспорта «Молодость». «По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Обстоятельства выясняются», — сообщили в администрации Копейска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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