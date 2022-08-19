Девушка скончалась на остановке в Копейске

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тело молодой женщины было найдено сегодня на остановке общественного транспорта в Копейске (Челябинская область). По предварительным данным, ее смерть не носит криминальный характер.

«Около 9 утра проходила с работы, никого не было. Пошла с ребенком в магазин в 12 часов, обнаружила девушку без признаков жизни. На вид лет 25, хорошо одета, с макияжем, волосы распущенные, единственное, что на губах кровь, видимо изо рта текла», — сообщает свидетельница происшествия в паблике «Копейск (В)Теме | Новости».

Уточняется, что тело девушки найдено на лавочке на остановке общественного транспорта «Молодость». «По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Обстоятельства выясняются», — сообщили в администрации Копейска.