Посольство РФ: США и Россия возобновят работу по разоружению

В посольстве РФ в США сообщили о возобновлением инспекционной деятельности по ДСНВ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия и США ведут работу над возобновлением инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне в своем telegram-канале.

«Инспекционная деятельность по Договору о СНВ действительно приостановлена с начала 2020 года по соглашению сторон из-за пандемии COVID-19. Мы плотно работаем с обсуждением коллегами в рамках Двусторонней консультативной комиссии по урегулированию ДСНВ над организационными и механизмами обсуждения для заседания инспекции. Некоторые вопросы удалось урегулировать, но далеко не все», — пояснили в ведомстве.

При этом в посольстве напомнили, что на сегодня между США и Россией прервано прямое авиационное сообщение. Союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. И это затрудняет взаимодействие между странами. Среди ограничительных факторов названы и антироссийские санкции в целом.

Россия и США обменялись нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года, пишет VSE42.RU. Ранее сообщалось, что Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).