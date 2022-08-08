Россия закрыла для США военные объекты в рамках СНВ

08 августа 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Россия приостановила инспекции в рамках договора СНВ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «Наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору», — говорится в заявлении на сайте МИДа. Причиной называется то, что Россия фактически лишена права на проведение таких инспекций на американской территории. Договор СНВ-3 был подписан бывшими президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Двусторонний договор между Россией и США предполагает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 1 августа президент США Джо Байден заявил, что готов обсудить с Россией продление этого договора.

Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «Наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору», — говорится в заявлении на сайте МИДа. Причиной называется то, что Россия фактически лишена права на проведение таких инспекций на американской территории. Договор СНВ-3 был подписан бывшими президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Двусторонний договор между Россией и США предполагает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 1 августа президент США Джо Байден заявил, что готов обсудить с Россией продление этого договора.