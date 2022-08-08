Россия закрыла для США военные объекты в рамках СНВ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Россия приостановила инспекции в рамках договора СНВ Фото:
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Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору», — говорится в заявлении на сайте МИДа. Причиной называется то, что Россия фактически лишена права на проведение таких инспекций на американской территории.

Договор СНВ-3 был подписан бывшими президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Двусторонний договор между Россией и США предполагает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 1 августа президент США Джо Байден заявил, что готов обсудить с Россией продление этого договора.

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Россия вывела свои объекты из-под инспекций США в рамках договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «Наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору», — говорится в заявлении на сайте МИДа. Причиной называется то, что Россия фактически лишена права на проведение таких инспекций на американской территории. Договор СНВ-3 был подписан бывшими президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Двусторонний договор между Россией и США предполагает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 1 августа президент США Джо Байден заявил, что готов обсудить с Россией продление этого договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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