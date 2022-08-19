Глава Минстроя РФ наградил город в ЯНАО

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин наградил Лабытнанги за проект Коми-деревни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Команда Лабытнанги победила на VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает официальный telegram-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

«Глава Минстроя России Ирек Файзуллин наградил 160 победителей, проекты которых будут реализованы в 2023—2024 годах. В их число попал Лабытнанги с проектом по благоустройству Коми-деревни», — уточняется в telegram-канале департамента.

Ранее URA.RU рассказывал, что дорожники в ЯНАО сняли плиты на единственной дороге между Лабытнанги и поселком Харп. На участке уже закончено фрезерование старого покрытия и демонтировано 434 плиты.