Глава Минстроя РФ наградил город в ЯНАО

Команда Лабытнанги победила на VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает официальный telegram-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
«Глава Минстроя России Ирек Файзуллин наградил 160 победителей, проекты которых будут реализованы в 2023—2024 годах. В их число попал Лабытнанги с проектом по благоустройству Коми-деревни», — уточняется в telegram-канале департамента.
Ранее URA.RU рассказывал, что дорожники в ЯНАО сняли плиты на единственной дороге между Лабытнанги и поселком Харп. На участке уже закончено фрезерование старого покрытия и демонтировано 434 плиты.
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