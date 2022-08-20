В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

21 августа 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Слишком низкая стоимость рыбы указывает на возможный обман, отметила Надежда Раева Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Невозможно определить качество и содержимое рыбных консервов по внешнему виду, поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться на ценник. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. «Если в одном магазине банка сайры стоит 200 рублей, а в другом и под другим брендом — уже 55 рублей, то на самом деле содержимое у них вряд ли одинаковое. Чудес не бывает. Без проведения лабораторных исследований определить видовую принадлежность рыбы невозможно. Тем более если это консервы, где добавлены овощи или томатная паста. Слишком низкая стоимость рыбы — действительно один из немногих сигналов, по которым покупатель может заподозрить обман», — сказала Раева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее Россельхознадзор провел масштабную проверку рынка рыбных консервов в России. Эксперты пришли к выводу, что более половины консервов из сайры сделаны из более дешевых видов рыбы, а в некоторых консервах вообще не было сайры.

Невозможно определить качество и содержимое рыбных консервов по внешнему виду, поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться на ценник. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. «Если в одном магазине банка сайры стоит 200 рублей, а в другом и под другим брендом — уже 55 рублей, то на самом деле содержимое у них вряд ли одинаковое. Чудес не бывает. Без проведения лабораторных исследований определить видовую принадлежность рыбы невозможно. Тем более если это консервы, где добавлены овощи или томатная паста. Слишком низкая стоимость рыбы — действительно один из немногих сигналов, по которым покупатель может заподозрить обман», — сказала Раева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее Россельхознадзор провел масштабную проверку рынка рыбных консервов в России. Эксперты пришли к выводу, что более половины консервов из сайры сделаны из более дешевых видов рыбы, а в некоторых консервах вообще не было сайры.