Автомобиль скатился в реку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени на улицы Габдуллы Тукая автомобиль Nissan скатился в реку и задавил своего водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия случилась вчера вечером на улице Г. Тукая. 36-летний тюменец на автомобиле Nissan приехал, чтобы помочь своему другу выехать на автомобиле из грязи. Nissan без водителя покатился вниз, мужчина попытался его остановить, но его зажало под машиной», — говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в ведомстве, автомобиль скатился в реку, а его водитель скончался на месте происшествия. Все имеющиеся обстоятельства данного происшествия выясняются.