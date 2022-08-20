20 августа 2022
19 августа 2022

В Тюмени машина, съехав в реку, задавила своего водителя насмерть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль скатился в реку Фото:

В Тюмени на улицы Габдуллы Тукая автомобиль Nissan скатился в реку и задавил своего водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия случилась вчера вечером на улице Г. Тукая. 36-летний тюменец на автомобиле Nissan приехал, чтобы помочь своему другу выехать на автомобиле из грязи. Nissan без водителя покатился вниз, мужчина попытался его остановить, но его зажало под машиной», — говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в ведомстве, автомобиль скатился в реку, а его водитель скончался на месте происшествия. Все имеющиеся обстоятельства данного происшествия выясняются.

Фото:

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В Тюмени на улицы Габдуллы Тукая автомобиль Nissan скатился в реку и задавил своего водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. «Трагедия случилась вчера вечером на улице Г. Тукая. 36-летний тюменец на автомобиле Nissan приехал, чтобы помочь своему другу выехать на автомобиле из грязи. Nissan без водителя покатился вниз, мужчина попытался его остановить, но его зажало под машиной», — говорится в сообщении ведомства. Как добавили в ведомстве, автомобиль скатился в реку, а его водитель скончался на месте происшествия. Все имеющиеся обстоятельства данного происшествия выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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