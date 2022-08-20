20 августа 2022

Политолог уличил Киев в попытке спрятать Зеленского в бункер

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский сейчас находится в бункере, считает Марат Баширов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского спрятали в бункер. Об этом в своем telegram-канале написал политолог Марат Баширов.

«Последние дни Зеленский записывал обращения не из шикарного кабинета, а из комнатки с белыми стенами и потолком. Спрятали его подальше в бункер перед событиями в России», — написал Баширов.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что из-за значительных потерь бригады ВСУ оставляют позиции в ДНР, пишут «Невский новости».

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Президента Украины Владимира Зеленского спрятали в бункер. Об этом в своем telegram-канале написал политолог Марат Баширов. «Последние дни Зеленский записывал обращения не из шикарного кабинета, а из комнатки с белыми стенами и потолком. Спрятали его подальше в бункер перед событиями в России», — написал Баширов. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что из-за значительных потерь бригады ВСУ оставляют позиции в ДНР, пишут «Невский новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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