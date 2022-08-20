Политолог уличил Киев в попытке спрятать Зеленского в бункер

Владимир Зеленский сейчас находится в бункере, считает Марат Баширов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президента Украины Владимира Зеленского спрятали в бункер. Об этом в своем telegram-канале написал политолог Марат Баширов.
«Последние дни Зеленский записывал обращения не из шикарного кабинета, а из комнатки с белыми стенами и потолком. Спрятали его подальше в бункер перед событиями в России», — написал Баширов.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что из-за значительных потерь бригады ВСУ оставляют позиции в ДНР, пишут «
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!