Политолог уличил Киев в попытке спрятать Зеленского в бункер

21 августа 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сейчас находится в бункере, считает Марат Баширов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского спрятали в бункер. Об этом в своем telegram-канале написал политолог Марат Баширов. «Последние дни Зеленский записывал обращения не из шикарного кабинета, а из комнатки с белыми стенами и потолком. Спрятали его подальше в бункер перед событиями в России», — написал Баширов. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что из-за значительных потерь бригады ВСУ оставляют позиции в ДНР, пишут « Невский новости ».

Президента Украины Владимира Зеленского спрятали в бункер. Об этом в своем telegram-канале написал политолог Марат Баширов. «Последние дни Зеленский записывал обращения не из шикарного кабинета, а из комнатки с белыми стенами и потолком. Спрятали его подальше в бункер перед событиями в России», — написал Баширов. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что из-за значительных потерь бригады ВСУ оставляют позиции в ДНР, пишут «Невский новости».