20 августа 2022
19 августа 2022

Пермяка, который изнасиловал женщину, заключили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
27-летнего пермяка заключили под стражу после изнасилования женщины в подъезде Фото:

Жителя города Березники Пермского края, который изнасиловал женщину в подъезде, заключили под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет Пермского края на своем официальном сайте.

«В ходе розыска в кратчайшие сроки была установлена личность обвиняемого, после чего его задержали сотрудники отдела полиции МВД России по Березниковскому городскому округу. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний местный житель», — сообщается в ведомстве.

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «изнасилование».

URA.RU писало, что потерпевшая возвращалась домой и во дворе познакомилась с мужчиной. На приглашение пойти к нему в гости девушка ответила согласием. По ходу вечера он захотел продолжения, но получил отказ. Когда потерпевшая пошла домой, он догнал ее в подъезде и изнасиловал.

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Жителя города Березники Пермского края, который изнасиловал женщину в подъезде, заключили под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет Пермского края на своем официальном сайте. «В ходе розыска в кратчайшие сроки была установлена личность обвиняемого, после чего его задержали сотрудники отдела полиции МВД России по Березниковскому городскому округу. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний местный житель», — сообщается в ведомстве. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «изнасилование». URA.RU писало, что потерпевшая возвращалась домой и во дворе познакомилась с мужчиной. На приглашение пойти к нему в гости девушка ответила согласием. По ходу вечера он захотел продолжения, но получил отказ. Когда потерпевшая пошла домой, он догнал ее в подъезде и изнасиловал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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