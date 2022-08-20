Пермяка, который изнасиловал женщину, заключили под стражу

Жителя города Березники Пермского края, который изнасиловал женщину в подъезде, заключили под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет Пермского края на своем официальном сайте.
«В ходе розыска в кратчайшие сроки была установлена личность обвиняемого, после чего его задержали сотрудники отдела полиции МВД России по Березниковскому городскому округу. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний местный житель», — сообщается в ведомстве.
Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «изнасилование».
URA.RU писало, что потерпевшая возвращалась домой и во дворе познакомилась с мужчиной. На приглашение пойти к нему в гости девушка ответила согласием. По ходу вечера он захотел продолжения, но получил отказ. Когда потерпевшая пошла домой, он догнал ее в подъезде и изнасиловал.
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