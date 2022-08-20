20 августа 2022
19 августа 2022

Бродячие псы за ночь уничтожили гусиное хозяйство под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Животные. Челябинск, гусь
В живых остались только пять гусей Фото:

Стая бродячих собак за одну ночь растерзала практически всех гусей в подворье у жительница поселка Сагаусты (входит в состав Солнечного сельского поселения Сосновского района Челябинской области). Женщина обратилась в полицию.

«Сегодня ночью в поселке Сагаусты стая бродячих собак загрызла 32 гуся, пять штук съели полностью. Прокопали под профнастилом и залезли. Вызвала полицию, к сожалению, они ничем помочь не могут», — сообщила хозяйка подворья Дарья Камалова в паблике «Поселок Солнечный, Сосновский район» в соцсети «ВКонтакте».

Она приложила к своему посту запись, на которой видно, что большинство гусей собаки просто подавили — весь двор усеян трупами птиц. Местные жители пишут, что бездомные собаки таким же образом подавили кур в нескольких подворьях. По их мнению, назрела необходимость обратиться в администрацию поселка для решения вопроса с бездомными собаками.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Стая бродячих собак за одну ночь растерзала практически всех гусей в подворье у жительница поселка Сагаусты (входит в состав Солнечного сельского поселения Сосновского района Челябинской области). Женщина обратилась в полицию. «Сегодня ночью в поселке Сагаусты стая бродячих собак загрызла 32 гуся, пять штук съели полностью. Прокопали под профнастилом и залезли. Вызвала полицию, к сожалению, они ничем помочь не могут», — сообщила хозяйка подворья Дарья Камалова в паблике «Поселок Солнечный, Сосновский район» в соцсети «ВКонтакте». Она приложила к своему посту запись, на которой видно, что большинство гусей собаки просто подавили — весь двор усеян трупами птиц. Местные жители пишут, что бездомные собаки таким же образом подавили кур в нескольких подворьях. По их мнению, назрела необходимость обратиться в администрацию поселка для решения вопроса с бездомными собаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...