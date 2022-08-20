Уральского журналиста хотят наказать за слова о смерти Дугиной

К Дмитрию Фоминцеву возникли вопросы у соратников Соловьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Фоминцева просят привлечь к ответу за его пост, в котором он назвал смерть дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной благоприятным обстоятельством для некоторых государственных журналистов. Соответствующий призыв опубликовали в telegram-канале УралLlive, связанном с телеведущим Владимиром Соловьевым.

«Требуем привлечь к ответу человека, глумящегося над гибелью Даши Дугиной. Просим считать наш пост обращением в компетентные органы. Рекомендуем Дмитрию Фоминцеву покинуть страну и не возвращаться», — написали соратники Соловьева.

К посту они прикрепили скрин сообщения из telegram-канала «ИродЪ Уральский», который ведет Фоминцев. Он написал: «Убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо! Хорошо для наших пропагандонов. Киселеву, Соловьеву, Симоньян — им зарплату поднимут, все-таки и у них опасная профессия. Может, даже Кешке Воющему на болотах Шеремету копеечка перепадет, не зря все-таки надрывается».

В беседе с URA.RU Фоминцев пояснил, что не глумился над смертью Дугиной, а лишь констатировал факт. «Не бывает игры в одни ворота, также совершенно очевидно, что профессия журналистов и пиарщиков становится все опаснее, а за опасность на производстве раньше давали молоко, теперь доплачивают», — рассказал журналист. Также он добавил, что пост не может быть обращением в компетентные органы.

В ночь на 21 августа неизвестные на юго-западе Подмосковья заминировали машину, на которой дочь философа Александра Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. По данным СМИ, взрывное устройство предназначалось для ее отца, однако в последний момент он пересел в другой автомобиль. Дугин и его дочь находятся в санкционных списках Запада. Друг Дарьи Сергей Александров заявил, что у девушки были враги — представители либерального лобби, кроме того, ей неоднократно поступали угрозы.