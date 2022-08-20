20 августа 2022
19 августа 2022

В Тюмень придут дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния
В Тюмени 23 августа ожидаются грозы Фото:

В Тюмени 22 и 23 августа ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до +25 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.

«В понедельник, 22 августа, температура воздуха составит +23 градуса днем, +18 вечером. Переменная облачность, дождь», — говорится в прогнозе погоды. Выпадет 6,1 мм осадков. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду.

По данным синоптиков, во вторник, 23 августа в областной столице ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха к 14:00 поднимется до 25 градусов тепла. Дождливая погода сохранится до полуночи, а температура упадет до +17 градусов. В среду осадков не ожидается.

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В Тюмени 22 и 23 августа ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до +25 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. «В понедельник, 22 августа, температура воздуха составит +23 градуса днем, +18 вечером. Переменная облачность, дождь», — говорится в прогнозе погоды. Выпадет 6,1 мм осадков. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. По данным синоптиков, во вторник, 23 августа в областной столице ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха к 14:00 поднимется до 25 градусов тепла. Дождливая погода сохранится до полуночи, а температура упадет до +17 градусов. В среду осадков не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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