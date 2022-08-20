В Тюмень придут дожди и грозы

В Тюмени 23 августа ожидаются грозы Фото: Марина Малкова © URA.RU

В Тюмени 22 и 23 августа ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха поднимется до +25 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.

«В понедельник, 22 августа, температура воздуха составит +23 градуса днем, +18 вечером. Переменная облачность, дождь», — говорится в прогнозе погоды. Выпадет 6,1 мм осадков. Скорость ветра составит 3-5 метров в секунду.

По данным синоптиков, во вторник, 23 августа в областной столице ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха к 14:00 поднимется до 25 градусов тепла. Дождливая погода сохранится до полуночи, а температура упадет до +17 градусов. В среду осадков не ожидается.