В Мариуполе усилили меры безопасности после покушения на мэра

Бомба, которой хотели подорвать Константина Иващенко, оказалась пластиковой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе усилены меры безопасности после покушения на мэра города Константина Иващенко с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом корреспонденту URA.RU, находящемуся на месте событий, сообщил источник в администрации Мариуполя.

«Сегодня утром [21 августа] во всем городе усилены меры безопасности, особенно в местах скопления граждан. Подрыв самодельного взрывного устройства был направлен на дестабилизацию обстановки в Мариуполе в целом», — рассказал собеседник агентства.

«Подрыв бомбы около Мариупольского зоопарка во время визита мэра города был направлен на дестабилизацию обстановки. В настоящее время, специалисты министерства внутренних дел Донецкой народной республики проводят тщательное расследование произошедшего. Константин Иващенко и его сопровождение не пострадали», — об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах РФ.

Сам мэр города подтвердил, что с ним все хорошо. «Я в порядке. Могло быть хуже. Все нормально», — рассказал корреспонденту URA.RU Иващенко. О том, что главу Мариуполя пытались подорвать пластиковой бомбой, стало известно вечером 20 августа.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ освобождены значительные территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — крупный город в Донецкой области, который российские солдаты также освободили от националистов.