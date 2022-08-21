В Мариуполе усилили меры безопасности после покушения на мэра

В Мариуполе усилены меры безопасности после покушения на мэра города Константина Иващенко с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом корреспонденту URA.RU, находящемуся на месте событий, сообщил источник в администрации Мариуполя.
«Сегодня утром [21 августа] во всем городе усилены меры безопасности, особенно в местах скопления граждан. Подрыв самодельного взрывного устройства был направлен на дестабилизацию обстановки в Мариуполе в целом», — рассказал собеседник агентства.
«Подрыв бомбы около Мариупольского зоопарка во время визита мэра города был направлен на дестабилизацию обстановки. В настоящее время, специалисты министерства внутренних дел Донецкой народной республики проводят тщательное расследование произошедшего. Константин Иващенко и его сопровождение не пострадали», — об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах РФ.
Сам мэр города подтвердил, что с ним все хорошо. «Я в порядке. Могло быть хуже. Все нормально», — рассказал корреспонденту URA.RU Иващенко. О том, что главу Мариуполя пытались подорвать пластиковой бомбой, стало известно вечером 20 августа.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ освобождены значительные территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — крупный город в Донецкой области, который российские солдаты также освободили от националистов.
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В Мариуполе усилены меры безопасности после покушения на мэра города Константина Иващенко с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом корреспонденту URA.RU, находящемуся на месте событий, сообщил источник в администрации Мариуполя. «Сегодня утром [21 августа] во всем городе усилены меры безопасности, особенно в местах скопления граждан. Подрыв самодельного взрывного устройства был направлен на дестабилизацию обстановки в Мариуполе в целом», — рассказал собеседник агентства. «Подрыв бомбы около Мариупольского зоопарка во время визита мэра города был направлен на дестабилизацию обстановки. В настоящее время, специалисты министерства внутренних дел Донецкой народной республики проводят тщательное расследование произошедшего. Константин Иващенко и его сопровождение не пострадали», — об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах РФ. Сам мэр города подтвердил, что с ним все хорошо. «Я в порядке. Могло быть хуже. Все нормально», — рассказал корреспонденту URA.RU Иващенко. О том, что главу Мариуполя пытались подорвать пластиковой бомбой, стало известно вечером 20 августа. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ освобождены значительные территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — крупный город в Донецкой области, который российские солдаты также освободили от националистов.