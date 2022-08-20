Главу Мариуполя пытались подорвать пластиковой бомбой

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Константин Иващенко. Мариуполь, иващенко константин
Мэра Мариуполя пытались подорвать пластиковой бомбой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бомба, с помощью которой пытались взорвать главу Мариуполя, оказалась пластиковой и не представляла опасности для жизни. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник местного зоопарка.

«В районе трех часов, как говорят специалисты, взорвалась бомба. Бомба пластиковая, и она не опасна для жизни», — говорит очевидец. По его мнению, бомбу взорвали в первую очередь для того, чтобы просто напугать людей.

Ранее URA.RU сообщало, что на мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение, во время которого он не пострадал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которого — защита мирного населения Донбасса.

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Бомба, с помощью которой пытались взорвать главу Мариуполя, оказалась пластиковой и не представляла опасности для жизни. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник местного зоопарка. «В районе трех часов, как говорят специалисты, взорвалась бомба. Бомба пластиковая, и она не опасна для жизни», — говорит очевидец. По его мнению, бомбу взорвали в первую очередь для того, чтобы просто напугать людей. Ранее URA.RU сообщало, что на мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение, во время которого он не пострадал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которого — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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