Историк объяснил решение сделать флаг РФ бело-сине-красным

22 августа 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Триколор начали использовать в России еще в 17 веке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский трехцветный флаг существует в истории страны уже несколько веков. На закате Советского Союза его использовали протестные движения, и он был поднят над Белым домом в Москве в 1991 году. Это была единственная альтернатива красному знамени, которая обсуждалась как новая государственная символика. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Геральдического совета при президенте РФ, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Черных. «После 1991 года потребовалось новое визуальное выражение государства. Наряду с гербом был восстановлен российский трехцветный бело-сине-красный флаг. Суть принятия именно этого флага и его главное значение — восстановить преемственность в истории России. Конкурса не объявлялось. Трехцветный российский флаг как альтернатива Советскому Союзу, как флаговая фронда был поддержан. Красное знамя находило своих не слишком многочисленных сторонников, тех, кто выступал за сохранение советского государства. Но их было мало. Тем не менее определенная дань этому знамени отдана под формирование знамени Победы, которое воспроизводит во многом советское знамя красного цвета», — сказал Александр Черных. Член Геральдического совета отметил, что бело-сине-красный флаг появился давно. «Он существует в России с последней трети 17 века. В конце 1980 годов бело-сине-красный флаг, а также иногда черно-желто-белый стали использоваться протестными движениями. И в 1994 году указом президента России был утвержден День государственного флага, отмечаемый ежегодно в память о том, что 22 августа 1991 года над зданием Верховного Совета был поднят бело-сине-красный флаг», — добавил эксперт. День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Это один из государственных праздников в России. Традиционно он начинается с поднятия флага под государственный гимн. Во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия, патриотические шествия и концерты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский трехцветный флаг существует в истории страны уже несколько веков. На закате Советского Союза его использовали протестные движения, и он был поднят над Белым домом в Москве в 1991 году. Это была единственная альтернатива красному знамени, которая обсуждалась как новая государственная символика. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Геральдического совета при президенте РФ, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Черных. «После 1991 года потребовалось новое визуальное выражение государства. Наряду с гербом был восстановлен российский трехцветный бело-сине-красный флаг. Суть принятия именно этого флага и его главное значение — восстановить преемственность в истории России. Конкурса не объявлялось. Трехцветный российский флаг как альтернатива Советскому Союзу, как флаговая фронда был поддержан. Красное знамя находило своих не слишком многочисленных сторонников, тех, кто выступал за сохранение советского государства. Но их было мало. Тем не менее определенная дань этому знамени отдана под формирование знамени Победы, которое воспроизводит во многом советское знамя красного цвета», — сказал Александр Черных. Член Геральдического совета отметил, что бело-сине-красный флаг появился давно. «Он существует в России с последней трети 17 века. В конце 1980 годов бело-сине-красный флаг, а также иногда черно-желто-белый стали использоваться протестными движениями. И в 1994 году указом президента России был утвержден День государственного флага, отмечаемый ежегодно в память о том, что 22 августа 1991 года над зданием Верховного Совета был поднят бело-сине-красный флаг», — добавил эксперт. День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Это один из государственных праздников в России. Традиционно он начинается с поднятия флага под государственный гимн. Во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия, патриотические шествия и концерты.