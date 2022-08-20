В Магнитогорске покончил с собой 16-летний подросток

21 августа 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой 16-летний подросток, закончивший девять классов в школе. Причины выясняет Следственный комитет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мальчик подал документы в колледж, но не поступил. Его тело нашли днем в субботу, 20 октября, под окнами одного из домов на улице Труда. Он оставил предсмертную записку», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой 16-летний подросток, закончивший девять классов в школе. Причины выясняет Следственный комитет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мальчик подал документы в колледж, но не поступил. Его тело нашли днем в субботу, 20 октября, под окнами одного из домов на улице Труда. Он оставил предсмертную записку», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.