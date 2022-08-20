20 августа 2022
19 августа 2022

В Магнитогорске покончил с собой 16-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой 16-летний подросток, закончивший девять классов в школе. Причины выясняет Следственный комитет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мальчик подал документы в колледж, но не поступил. Его тело нашли днем в субботу, 20 октября, под окнами одного из домов на улице Труда. Он оставил предсмертную записку», — рассказал источник.

В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой 16-летний подросток, закончивший девять классов в школе. Причины выясняет Следственный комитет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мальчик подал документы в колледж, но не поступил. Его тело нашли днем в субботу, 20 октября, под окнами одного из домов на улице Труда. Он оставил предсмертную записку», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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