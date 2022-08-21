Путин пообещал отстаивать интересы России на международной арене

22 августа 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Стремление россиян жить по собственной воле заложено в генетическом коде, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия является мощной и самостоятельной мировой державой, потому будет проводить на международной арене только такую политику, которая отвечает ее коренным интересам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам в честь Дня Государственного флага. Глава государства также подчеркнул, что российский триколор является символом готовности отстаивать национальные интересы. «Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа», — добавил Путин. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее Путин заявлял, что Россия не изолирована и не собирается изолироваться на мировой арене. Глава государства заявил, что у РФ есть друзья в Африке, Азии и Латинской Америке. Также у президента РФ есть друзья в НАТО, например Венгрия и Турция, заявлял экс-постпред США при организации Иво Даалдер.

Россия является мощной и самостоятельной мировой державой, потому будет проводить на международной арене только такую политику, которая отвечает ее коренным интересам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам в честь Дня Государственного флага. Глава государства также подчеркнул, что российский триколор является символом готовности отстаивать национальные интересы. «Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа», — добавил Путин. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее Путин заявлял, что Россия не изолирована и не собирается изолироваться на мировой арене. Глава государства заявил, что у РФ есть друзья в Африке, Азии и Латинской Америке. Также у президента РФ есть друзья в НАТО, например Венгрия и Турция, заявлял экс-постпред США при организации Иво Даалдер.