РБК: в России запретят выдавать роботов-коллекторов за человека

22 августа 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

Звонок робота-коллектора приравняют к общению с человеком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коллекторские компании, банки и микрофинансовые организации (МФО) обяжут предупреждать граждан о разговоре с роботом-коллектором. Такой пункт содержится в проекте поправок в закон «О взыскании» от Минюста РФ. Правительственная комиссия одобрила поправки в законопроект, обязывающие коллекторов предупреждать граждан о том, что им звонит робот, сообщает РБК. В документе регламентируется, что звонок «автоматизированного интеллектуального агента» будет приравниваться к контакту с взыскателем-человеком. Поправки также ограничат частоту звонков роботов-коллекторов, а также время, в которое они связываются с должником. Ограничения распространятся и на рассылки сообщений в соцсетях и мессенджерах. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что новые поправки могут снизить эффективность взыскания. «Подавляющее большинство людей отказываются вести беседу с роботом, считая, что не смогут договориться с „железкой“, но при этом 67% тех, с кем беседовал робот женским голосом, не зная, что это робот, пытались пригласить его на свидание», — подчеркнул он. Ответственность за роботов-коллекторов хотели ввести в 2020 году. Тогда в Госдуме РФ предложили ввести понятие «автоматизированный интеллектуальный агент (робот-коллектор)». Партия «Справедливая Россия — За правду» в марте предложила запретить продажу долгов коллекторам.

Коллекторские компании, банки и микрофинансовые организации (МФО) обяжут предупреждать граждан о разговоре с роботом-коллектором. Такой пункт содержится в проекте поправок в закон «О взыскании» от Минюста РФ. Правительственная комиссия одобрила поправки в законопроект, обязывающие коллекторов предупреждать граждан о том, что им звонит робот, сообщает РБК. В документе регламентируется, что звонок «автоматизированного интеллектуального агента» будет приравниваться к контакту с взыскателем-человеком. Поправки также ограничат частоту звонков роботов-коллекторов, а также время, в которое они связываются с должником. Ограничения распространятся и на рассылки сообщений в соцсетях и мессенджерах. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что новые поправки могут снизить эффективность взыскания. «Подавляющее большинство людей отказываются вести беседу с роботом, считая, что не смогут договориться с „железкой“, но при этом 67% тех, с кем беседовал робот женским голосом, не зная, что это робот, пытались пригласить его на свидание», — подчеркнул он. Ответственность за роботов-коллекторов хотели ввести в 2020 году. Тогда в Госдуме РФ предложили ввести понятие «автоматизированный интеллектуальный агент (робот-коллектор)». Партия «Справедливая Россия — За правду» в марте предложила запретить продажу долгов коллекторам.