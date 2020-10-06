В России ужесточат правила работы коллекторов

Поправки к закону о защите прав должников проходят последние процедуры согласования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В октябре в Госдуму могут внести законопроект о защите прав и интересов граждан при возврате просрочки. Документ сделает процедуру взыскания более прозрачной и понятной для граждан, а также ужесточит надзор над коллекторами.

«Прежде всего, в новом документе удалось сохранить принципиальный момент <…> о том, что регулирование деятельности взыскателей распространяется не только на коллекторские агентства, но и на банки, а также МФО. Именно этот пункт вызывал максимальное сопротивление со стороны участников рынка», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Это, как пояснили изданию в пресс-службе Минюста, означает, что коллекторскую деятельность банков и МФО будет регулировать Федеральная служба судебных приставов. Для взаимодействия с должниками (личные встречи, телефонные переговоры и т. д.) кредитные организации должны будут иметь соответствующее оборудование. Более того, им придется записывать переговоры и хранить эту информацию в течение двух лет.

Среди других нововведений — появление понятий «автоматизированный интеллектуальный агент (робот-коллектор)», «телефонные переговоры» и «голосовое сообщение». Теперь взыскателю придется отвечать за действия используемого им робота. Кроме того, все эти виды взаимодействия коллектора с должником будут учитываться при расчете лимита. В качестве наказания ФССП сможет запретить организации использовать одно или несколько видов личного взаимодействия на срок до 60 дней.

Также в законопроекте прописан процесс работы с просрочкой через портал Госуслуг. Например, уведомление о том, что долг гражданина передан третьему лицу можно будет отправить через портал или по электронной почте, а не заказным письмом, как сейчас. Но он в случае принятия документа начнет действовать в сентябре следующего года.