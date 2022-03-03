В Госдуме хотят запретить продавать долги граждан коллекторам

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Клипарт по теме Коллекторы. Москва, агрессия, коллекторы, насилие, дебошир, выбивание долгов, агрессия, дебош
В Госдуме предложили запретить продавать коллекторам долги граждан Фото:

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, запрещающий продажу просроченных долговых обязательств россиян коллекторским агентствам. Так социалисты надеются решить проблему с тяжелым материальным положением граждан.

«Мы предлагаем полностью запретить передавать долги граждан коллекторским агентствам. Уверен, что это решит множество проблем людей, которые из-за сложного материального положения не могут во время расплатиться по долга», — написал в своем telegram-канале глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Необходимость таких мер в сообщении оправдывается последствиями пандемии. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле первого года пандемии, по данным Минтруда, число безработных россиян возросло в 3,5 раза.

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Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, запрещающий продажу просроченных долговых обязательств россиян коллекторским агентствам. Так социалисты надеются решить проблему с тяжелым материальным положением граждан. «Мы предлагаем полностью запретить передавать долги граждан коллекторским агентствам. Уверен, что это решит множество проблем людей, которые из-за сложного материального положения не могут во время расплатиться по долга», — написал в своем telegram-канале глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Необходимость таких мер в сообщении оправдывается последствиями пандемии. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле первого года пандемии, по данным Минтруда, число безработных россиян возросло в 3,5 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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