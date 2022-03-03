В Госдуме хотят запретить продавать долги граждан коллекторам

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, запрещающий продажу просроченных долговых обязательств россиян коллекторским агентствам. Так социалисты надеются решить проблему с тяжелым материальным положением граждан.
«Мы предлагаем полностью запретить передавать долги граждан коллекторским агентствам. Уверен, что это решит множество проблем людей, которые из-за сложного материального положения не могут во время расплатиться по долга», — написал в своем telegram-канале глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Необходимость таких мер в сообщении оправдывается последствиями пандемии. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле первого года пандемии, по данным Минтруда, число безработных россиян возросло в 3,5 раза.
Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, запрещающий продажу просроченных долговых обязательств россиян коллекторским агентствам. Так социалисты надеются решить проблему с тяжелым материальным положением граждан. «Мы предлагаем полностью запретить передавать долги граждан коллекторским агентствам. Уверен, что это решит множество проблем людей, которые из-за сложного материального положения не могут во время расплатиться по долга», — написал в своем telegram-канале глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Необходимость таких мер в сообщении оправдывается последствиями пандемии. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле первого года пандемии, по данным Минтруда, число безработных россиян возросло в 3,5 раза.